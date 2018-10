TASR

Dnes o 09:26 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Pellegrini: Mali by sme sa snažiť, aby Hodvábna cesta išla aj cez SR

Zdôrazňuje, že SR sa dlhodobo snaží mať s Čínou štandardné vzťahy a v súčasnosti je vo vzťahu k nej dôležité dokončiť proces certifikovania slovenských potravín, aby ich mohlo vyvážať do Číny.

Na archívnej snímke Peter Pellegrini. — Foto: TASR - Adriána Hudecová

Peking 24. októbra (TASR) - Slovensko by sa malo snažiť, aby projekt novej Hodvábnej cesty prechádzal aj cez jeho územie, uviedol pre TASR pred niekoľkými dňami predseda vlády Peter Pellegrini. Zdôrazňuje, že Slovensko sa dlhodobo snaží mať s Čínou štandardné vzťahy a v súčasnosti je preň vo vzťahu k tejto veľmoci dôležité dokončiť proces certifikovania slovenských potravín, aby ich mohlo vyvážať do Číny.

"Pre Slovensko je vo vzťahu k Číne dôležité dokončiť proces certifikovania našich potravinárskych výrobkov, aby sme mohli vyvážať na čínsky trh naše mliečne a mäsové výrobky, o ktoré je tam veľký záujem," povedal premiér.

Poukázal, že Slovensko je i krajinou tranzitu ropy a plynu a bol by rád, keby "zostalo aj tepnou pre tranzit tovarov". Spomína projekt novej Hodvábnej cesty.

"Obchodná výmena medzi východom a západom je veľmi dynamická, naberá na intenzite, dochádza k presunu dopravy z kontajnerovej lodnej dopravy na železničnú. Hovoríme o veľkom projekte Hodvábnej cesty a tu by sme mali robiť všetko pre to, aby do toho Slovensko prispelo nielen administratívnymi úkonmi, ale aj fyzicky tým, že Hodvábna cesta bude prechádzať slovenským územím," priblížil Pellegrini, podľa ktorého by z toho mohlo Slovensko mať benefit napríklad vznikom logistických centier.

Hodvábnu cestu nie je podľa premiéra správne vnímať ako jednosmernú, teda že by tovary prúdili len z východu do Európskej únie. "Rovnakým spôsobom je prognózované, že výrazne môže vzrásť aj vývoz tovarov z EÚ smerom na východné trhy. Projekt Hodvábnej cesty by sme preto mali vnímať obojsmerne, teda nielen zvýšiť dovoz tovaru z východu k nám, ale aj otvoriť si tak cesty na jednoduchší dovoz tovaru tam. To by malo byť aj naším záujmom a jednou z našich podmienok pokračovať v tomto projekte," doplnil premiér.

O obchodných slovensko-čínskych vzťahoch hovoril šéf kabinetu na nedávnom rokovaní parlamentného výboru pre európske záležitosti. Tému otvoril predseda výboru Ľuboš Blaha (Smer-SD), podľa ktorého by sa Slovensko malo viac snažiť o spoluprácu s Čínou. Táto veľmoc podľa jeho slov predstavuje "obrovské možnosti".

Problematikou novej Hodvábnej cesty by sa mala zaoberať aj konferencia, ktorá sa má na prelome októbra a novembra konať v čínskej provincii Chaj-nan.

Čína predstavila svoj projekt novej Hodvábnej cesty v roku 2013. Jeho cieľom je prepojenie Číny na pevnine aj na mori s krajinami v juhovýchodnej Ázii, Strednej Ázii na Blízkom východe, v Európe a Afrike. Presnejšie by mala spojiť 65 krajín s približne 4,4 miliardami obyvateľov, ktoré sa podieľajú zhruba na 40 percentách výkonu globálnej ekonomiky.

Osobitné spravodajkyne TASR Viera Kulichová a Monika Himpánová