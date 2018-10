Dominika Dobrocká

Dnes o 09:30 čítanie na minútu 0 zdieľaní Slovensko zasiahlo prvé sneženie: Napadnúť môže až pol metra, pozor si dávajte v týchto regiónoch

Snežiť bude aj v mestách a obciach. Šoféri by mali byť na cestách opatrní.

Ilustračná foto — Foto: TASR - Martin Baumann

BRATISLAVA 24. októbra - Na našom území prišlo k veľkej zmene. Počasie v týchto chvíľach ovplyvňuje postupujúci studený front, ktorý so sebou priniesol dážď a sneh. Ten už sa na hrebeňoch Tatier začal činiť, pričom už v nadchádzajúcich hodinách sa objaví aj v ďalších oblastiach Slovenska. Týkať sa to bude Kysúc, Turca, Oravy, Liptova, Horehronia a Spiša.

Sneh aj v mestách a obciach

Studený front postupujúci cez naše územie nie je bodkou. O slovo by sa totiž mal prihlásiť arktický vzduch, ktorý na našom území zotrvá do štvrtka. Do tohto dňa treba počítať aj so zrážkami, ktoré sa budú na horách postupne meniť na snehové. Snehové vločky už, ako bolo spomenuté, prekvapia aj obyvateľov žijúcich mimo hôr. Hranica sneženia je dnes ráno na úrovni 1100 m n.m. a v priebehu dňa poklesne na 600 m n.m. Tam sa to nekončí a sneženie klesne ešte nižšie a to konkrétne na 400 m n.m., čo znamená, že sneh dorazí aj do miest a obcí.

Foto: imeteo.sk

Snehová pokrývka bude celkom štedrá. Napadnúť by malo do 5 cm, v Nízkych Tatrách to môže byť až 20 cm a v oblasti Vysokých Tatier by malo nasnežiť najvýraznejšie. Napadnutý čerstvý sneh by tu mohol dosiahnuť až 50 cm. Obyvatelia miest a obcí by mali byť v strehu. Snehu tu síce veľa nenapadne, no teploty klesnú pod bod mrazu, a tak počas štvrtkového rána môže byť situácia nebezpečná. Na cestách severného Slovenska hrozí poľadovica a poprašok snehu. Netreba mať však obavy, už počas dňa sa začne opäť otepľovať a všetko by sa malo rozpustiť.

Zdroj: imeteo.sk