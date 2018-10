TASR

Včera o 22:30 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Tipsport Liga: Liptovský Mikuláš tesne porazil Detvu

Domáci mali niekoľko príležitostí zvýšiť svoje vedenie, ale brankár Liptákov viackrát svojimi zázračnými zákrokmi mužstvo podržal.

Na snímke zľava brankár Roman Petrík (Detva). — Foto: TASR - Dušan Hein

Detva 23. októbra (TASR) - Úvod prvej tretiny patril domácim. Už v prvej minúte mohli niekoľkokrát otvoriť skóre zápasu, ale stroskotali na brankárovi Kislicynovi. V tretej minúte sa pokúšal Nemec delovkou ohroziť Riečického, ale puk skončil v jeho lapačke. Úvodný gól padol v 4. minúte z hokejky Ščurka, ktorého výborne našiel Jakuceňa a bolo 1:0. V 5. si Detvania prvýkrát zahrali presilovú hru.

Druhý gól v nej mohol pridať Gachulinec, ktorý ale strelou od modrej čiary trafil len obrancu hostí. Domáci mali niekoľko príležitostí zvýšiť svoje vedenie, ale brankár Liptákov viackrát svojimi zázračnými zákrokmi mužstvo podržal. V 13. minúte sa ocitol pred Riečickým Nádašdi, ale jeho pokus o vyrovnanie skončil na plexiskle. Hneď na to sa k puku dostal Horváth, jeho strela zasiahla rameno Ričického. Strelou z otočky sa snažil prekvapiť Žiak, ale Riečický opäť podržal. V 16. minúte darovali Detvania hosťom výhodu presilovej hry, no v nej si paradoxne lepšie počínali práve oni. Do úniku sa v oslabení dostal Ščurko, prihral Pulišovi, no jeho strelu z prvej betónom zneškodnil Kislicyn. V závere prvej tretiny sa vylučovalo opäť na strane Detvy, no vyrovnávajúci gól nepadol.

V úvode druhej tretiny pokračovala presilová hra hosťujúceho tímu, no bez gólu. Ďalšiu príležitosť im domáci ponúkli v 22. minúte po faule Hraška. Obrovskú šancu mal domáci Puliš, ktorý sa ocitol pred brankárom hostí, ale puk do bránky nedotlačil. V 26. minúte prekvapil Riečického Oško, ktorý vyrovnal na 1:1. Liptáci ponúkli domácim dvojnásobnú presilovku, no Detvania si nedokázali vytvoriť väčšiu gólovú príležitosť. V 34. minúte si Jakuceňa nakorčuľoval až pred bránku a strelou do pravého horného rohu zvýšil na 2:1. Príležitosť na vyrovnanie dal Liptákom Gachulinec, ktorý išiel na trestnú za držanie v 35. minúte. Liptáci to okamžite využili a Patrikovi Oškovi sa po 11 sekundách podarilo vyrovnať na 2:2. V závere druhej tretiny mali oba tímy množstvo gólových príležitostí, ale do šatne sa išlo za nezmeneného stavu.

Do poslednej tretiny vstúpili lepšie hostia, keď už v 42. minúte zvýšil na 3:2 Uram. V prvej polovici poslednej tretiny sa Liptáci viackrát dostali aj do ďalších gólových príležitosti, ale stroskotali na brankárovi Riečickom. Liptáci mysliaci na víťazstvo postupne uzavreli stredné pásmo, dobre bránili a neumožňovali Detve kombinovať. Tá napriek obrovskej snahe v závere tretiny vyrovnať nedokázala a body si po víťazstve odniesli hostia.

Josef Turek, tréner Detvy: "Prvých dvanásť minút sme boli lepším tímom, ale v závere prvej tretiny sa hra vyrovnala, povolili sme a o krôčik sme boli slabší až do konca zápasu. Napriek tomu, že sme viedli 2:1, dlho sme to neudržali. V poslednej fáze sme sa chceli viac tlačiť do brány, to sa nám nedarilo, stále sme boli v rohoch, málo sme strieľali na súperovu bránku a dostali sme lacný gól, ktorý potom rozhodol. My bohužiaľ také góly dostávame v každom zápase a nie jeden. Je to škoda, siahali sme po bode, určite sme chceli bodovať."

Anton Tomko, tréner Liptovského Mikuláša: "Konečne sme prelomili sériu prehier na súperových ihriskách. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo v Detve naplno bodovať, aj keď zo začiatku prvá tretina patrila Detve. Dostávali nás pod tlak, puky od modrej čiary sa vracali za našu bránu, z toho si Detva vytvárala tlak. Ustáli sme prvú tretinu, úvodných desať minút, dostali sme len jeden gól. Od druhej tretiny sme zlepšili pohyb, boli sme aktívnejší, vytvorili sme si gólové príležitosti, ktoré ostali nevyužité. Podarilo sa nám vyrovnať, Detva opäť išla do vedenia, zase sme vyrovnali a v závere dal Marek Uram gól, po kľučke vystrelil spoza hráča, trafil to perfektne a v ďalšej časti hry sme náskok ubránili. Bol to pre nás dôležitý zápas, pretože aj keď hráme v Spišskej Novej Vsi, stále hráme vonku, je to pre nás veľmi cenné víťazstvo a tešíme sa z toho."

HC 07 Detva - MHK 32 Liptovský Mikuláš 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)

Góly: 4. Ščurko (Kuklev, Jakuceňa), 34. Jakuceňa (Ščurko) – 26. Oško (Kurali, Uram), 35. Oško (Heikkilä, Uram), 42. Uram (Sukeľ). Rozhodovali: Jonák, D. Konc st. - Gegáň, Stanzel, vylúčení: 4:3, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 330 divákov

Detva: Riečický – Chovan, Kuklev, Gachulinec, Hraško, F. Fekiač, Sládok, Hedera, Šimon – Ščurko, Jakuceňa, Puliš – Ďaloga, Murček, Žilka – Tibenský, Valent, Král – V. Fekiač, Surový

Liptovský Mikuláš: Kislicyn – Nádašdi, Mezovský, Fereta, Horváth, Kurali, Suchý, Nemec, Bača – Lištiak, Rich. Huna, Rób. Huna – Uram, Oško, Sukeľ – Heikkilä, Tamáši, Piatka – Nechaj, Uhrík, Žiak