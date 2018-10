TASR

LM: Guardiolovi chýba tlak od fanúšikov, vraj len s ním sa dá vyhrať

Pep Guardiola, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Manchester 23. októbra (TASR) - Podľa trénera futbalistov Manchestru City Pepa Guardiolu nie je anglický klub pripravený na to, aby v tejto sezóne vyhral Ligu majstrov. Uviedol to pred utorňajším súbojom skupinovej fázy proti Šachtaru Doneck.

"Pokiaľ chcete vyhrať Ligu majstrov, musíte pociťovať tlak od fanúšikov. Nielen zo strany trénera, ale od každého, kto je súčasť klubu. A my stále nemáme ten pocit, že by nás priaznivci tým správnym spôsobom tlačili za titulom v Lige majstrov. Samozrejme to neznamená, že sa o neho nepokúsime," uviedol Guardiola. Pod jeho vedením "The Citizens" stroskotali v predošlých dvoch ročníkoch súťaže v osemfinále a štvrťfinále.

Manchestru City patrí v tabuľke F-skupiny druhá priečka so ziskom troch bodov, na čele je štvorbodový Olympique Lyon. Šachtar Doneck získal v doterajšom priebehu dva body za dve remízy, poradie uzatvára jednobodový Hoffenheim.