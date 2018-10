TASR

Včera o 22:11 čítanie na minútu 0 zdieľaní Bábkové divadlo v Košiciach uvedie činohru Úbohý Platonov

Košice 23. októbra (TASR) – Bábkové divadlo v Košiciach uvedie na obnovenej scéne Jorik druhú premiéru činohry, pôjde o dielo Antona Pavloviča Čechova v inscenácii s názvom Úbohý Platonov. Ako na utorkovej tlačovej konferencii uviedol riaditeľ divadla Pavol Hrehorčák, text je náročný, ale okrem večerného diváka je vhodný aj pre stredoškolákov.

Čechov začal písať uvedenú drámu ako 17-ročný študent gymnázia a nikdy ju nedokončil. Podľa českého režiséra Aleša Bergmana by inscenácia v kompletnom znení trvala približne sedem hodín. "Robíme komornú verziu hry, ktorá trvá hodinu a pol. Vytiahli sme líniu, ktorú som v doterajších spracovaniach nevidel. Hra sa ponímala skôr 'brechtovsky', teda po línii spoločenských vzťahov, ktoré sú v nej rovnako zachytené. Komorná línia bola v úzadí," povedal s tým, že text sa snažil vnímať z pohľadu moderného človeka.

Do hry vybral päť základných postáv ako päť vrcholov milostného päťuholníka. Základnou témou je nechcené ale osudové donchuanstvo. "Je to jeden z autorov, ktorý nemoralizuje a je úžasné, ako sa na to pozeráme a vždy sa v tom nájdeme. Ľudia sa najviac trápia vtedy, keď nevedia, čo ich ničí. Funkciou umenia je, že tie veci pomenúva," dodal Bergman.

Hlavnú postavu Platonova stvárni hosťujúci herec Michal Novodomský z Divadla Jonáša Záborského v Prešove. V ďalších úlohách sa predstavia herci umeleckého súboru Bábkové divadlo v Košiciach. "Je náročné za také krátke obdobie zvládnuť všetky prerody postavy, myšlienky a emočné výlevy, ktoré má. Nehrá sa to ľahko, ale hrá sa to dobre. Robím to s radosťou napriek tomu, že sa trápim - ale tak by to malo byť. Herec by nikdy nemal byť spokojný s tým, čo robí na javisku, aby dokázal stále objavovať nové vrstvy postavy alebo hry," povedal Novodomský.

Prvá premiéra činohernej inscenácie Úbohý Platonov je na programe v piatok (26.10.) o 19. h na scéne Jorik.