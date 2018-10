TASR

Včera o 22:10 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Richter: Okres Kežmarok je najúspešnejší v znižovaní nezamestnanosti

Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) upozornil, že napriek výraznému poklesu patrí okresu Kežmarok aj naďalej druhá priečka v rámci rebríčka nezamestnanosti na Slovensku.

Na snímke Ján Richter. — Foto: TASR František Iván

Kežmarok 23. októbra (TASR) – Okres Kežmarok je za posledné dva roky najúspešnejší v znižovaní miery nezamestnanosti. Okrem poklesu o deväť percent ubudlo aj viac ako 2000 ľudí, ktorí boli evidovaní ako dlhodobo nezamestnaní. V značnej miere tomu pomohol akčný plán rozvoja okresu. Uviedol to minister práce Ján Richter (Smer-SD) po skončení výjazdového rokovania vlády v Kežmarku.

„Na jednotlivé projekty, ktoré sme ponúkali cez Európsky sociálny fond, išlo do tohto okresu 12 miliónov eur. Aj to pomohlo k značnej zmiere zníženia nezamestnanosti. Okrem toho ubudlo 2200 ľudí, ktorí boli evidovaní ako dlhodobo nezamestnaní. Viac ako tretina z nich boli Rómovia. Ukázalo sa tak, že pokiaľ majú záujem pracovať a sú pripravení splniť úlohy, ktoré sa od nich očakávajú ako od zamestnanca, môžu si vytvoriť lepšiu sociálno-ekonomickú pozíciu," uviedol minister práce.

Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) upozornil, že napriek výraznému poklesu patrí okresu Kežmarok aj naďalej druhá priečka v rámci rebríčka nezamestnanosti na Slovensku. „Preto budeme pokračovať ďalej. Z akčného plánu vyplývalo, že by sme mali vytvoriť 2000 nových pracovných miest. K 30. 9. 2018 bolo vytvorených 2027 miest, čím sa plánované číslo podarilo naplniť. K zásadnému posunu k zníženiu čísla nezamestnanosti by malo prispieť aj spustenie výroby spoločnosti Mubea. Vytvorí sa 504 nových pracovných miest," ozrejmil premiér.

Dodal, že v súčasnosti je na veľmi dobrej úrovni aj čerpanie štrukturálnych fondov. Pôvodný plán hovoril o tom, že do regiónu majú prísť zdroje na úrovni okolo 33,8 milióna eur, k dnešnému dňu je zazmluvnených viac ako 73 miliónov eur, čo je viac ako dvojnásobok plánovanej sumy.

Primátor Kežmarku Ján Ferenčák priblížil, že okres má ešte ďalšie problémy, ktoré otvorili aj v utorok na rokovaní vlády. „Veľkú prioritu dávame vzdelávaniu v rámci stredného školstva, kde potrebujeme vyriešiť havarijnú situáciu v školách v okrese Kežmarok, ale aj vzdelávanie komunít. V okrese sa nám však otvára nová perspektíva, a to je príchod nových investícií. Vláda nám pomohla v dobudovaní priemyselného parku, pomohla aj investorovi, aby prišiel do tohto regiónu. Okres sa dostáva do rozvoja a máme víziu, aby sme z modelu menej rozvinutých regiónov čo najskôr odišli," zhrnul.