Bratislavské mestské časti sa pripravujú na zimnú údržbu po novom

Pre Petržalku znamenajú nové pravidlá starostlivosť o ďalších 51 kilometrov chodníkov, čo by malo mestskú časť stáť zhruba 84.000 eur.

Bratislava 23. októbra (TASR) – Bratislavské mestské časti sa pripravujú na zimnú údržbu, ktorá sa po novom týka aj chodníkov a terás. Podľa zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, ktorý vstúpil do platnosti v polovici mája, prešla povinnosť o ne zo správcov priľahlých budov na vlastníkov alebo správcov chodníkov, teda na samosprávy. Znamená to navýšenie nákladov na techniku i ručných pracovníkov.

Pre Petržalku znamenajú nové pravidlá starostlivosť o ďalších 51 kilometrov chodníkov, čo by malo mestskú časť stáť zhruba 84.000 eur. "Či táto suma bude konečná, bude závisieť od toho, koľko reálnych výjazdov sa uskutoční a aké množstvo posypového materiálu sa minie," uviedla pre TASR Silvia Vnenková, vedúca oddelenia komunikácie s verejnosťou petržalského miestneho úradu.

Keďže zákon vstúpil do platnosti takmer v polovici roka, neboli financie v celej výške zahrnuté do tohtoročného rozpočtu mestskej časti. Tá preto prednostne bude zimnú údržbu vykonávať na chodníkoch vedúcim k hlavným vchodom. "Teda nie do celého domu. Ak teda nasneží, bude bezpečnejšie používať hlavné vchody a nie tie zo zadných strán bytových domov," zdôraznila Vnenková.

Staré Mesto taktiež poznamenáva, že sa dokáže postarať o všetky chodníky, avšak k istým zmenám by malo dôjsť. Mestská časť bude rozdelená na zóny, pre ktoré budú vytvorené čaty s technikou. "Nebude sa dať uspokojiť celé Staré Mesto naraz v jedno čase," priznal Ľuboš Majer, predseda predstavenstva obchodnej spoločnosti mestskej časti Technické služby Starého Mesta. Zároveň nebude sneh odhrnutý v celej šírke chodníka. "Nebude to v plnom profile, bude to do metra tak, aby bol chodník schodný," doplnil Majer.

Pokiaľ ide o technické zabezpečenie, mestská časť by podľa neho potrebovala osem fréz, jedna stojí okolo 3000 eur. Tie im ponúkla rovnaká spoločnosť, od ktorej majú upratovacie autá. "Nejde o klasickú frézu, má to aj zametacie možnosti, ak je napríklad len prašan. Má to aj ďalšie možnosti nadstavby, takže sa dá aj v inom ročnom období. Napríklad na zametanie chodníkov a odstraňovanie lístia," doplnil Majer s tým, že náklady bude treba navýšiť aj pre ručných pracovníkov.

Nové Mesto, ktorému pribudne 42 kilometrov, bude zimnú údržbu zabezpečovať prostredníctvom EKO-podniku verejnoprospešných prác. Ten za ostatné roky nakúpil viacero kusov novej techniky, napríklad viacúčelové vozidlá, traktor s radlicou, nakladače na odvoz snehu, sypače s pluhom, motorové frézy na sneh či snežný skúter. "Dlhodobo spolupracujeme s denným centrom pre ľudí bez domova a ľudí odkázaných na cudziu pomoc. Do zimnej údržby tak plánujeme zapojiť aj ľudí bez domova. Rovnako chceme využiť aktivačných pracovníkov," poznamenal hovorca Nového Mesta Marek Tettinger s tým, že opätovne plánujú podľa potreby zamestnať aj študentov.

Na zmenu sa pripravuje aj Ružinov, ktorého Ružinovský podnik verejnoprospešných služieb (RPVPS) spracoval analýzu priestranstiev. Z nej okrem iného vyplynulo, že posilnené čaty budú najmä v lokalitách Trnávka, Prievoz a Nivy, kde pribudlo 15 kilometrov chodníkov. Pre väčšiu techniku by z dôvodu úzkych chodníkov a priľahlej cesty bola práce náročnejšie.

"Náklady na údržbu chodníkov v správe našej mestskej časti boli vyčíslené na takmer 60.000 eur," priblížila hovorkyňa Ružinova Jana Pôbišová. Mestská časť okrem nákupu techniky plánuje taktiež opravu súčasnej, poruchy by mali byť odstránené do 26. novembra. Okrem vlastných pracovníkov oslovila samospráva aj externé firmy ako záložné pracovné skupiny v prípade kalamitného stavu.