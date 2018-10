Československo–100 rokov,100 hitov: Bigbít sa stal fenoménom

TASR

V 60. rokoch prichádza nový hudobný fenomén bigbít, ktorý neobišiel ani Československo. Mala ho "na svedomí" štvorica chlapcov z anglického Liverpoolu. Medzi prvých bigbíťakov patrí Petr Janda. Video: Bigbít v slovenskom podaní postavil na nohy Bratislavu

Zľava Fedor Frešo, Pavol Hammel a František Griglák počas záverečného koncertu turné skupín Prúdy a Olympic v Športovej hale na Pasienkoch.

Bratislava 23. októbra (TASR) - Sto rokov uplynulo od vzniku Československej republiky. Počas 75 rokov spoločného života Čechov a Slovákov vznikli desiatky kultúrnych počinov, ku ktorým jednoznačne patrí aj populárna hudba. TASR v desaťdielnom seriáli od 21. do 30. októbra ponúkne stovku hitov spoločnej cesty oboch národov - po bratsky a na polovicu - 50 českých a 50 slovenských. Od prvých priekopníkov Karla Hašlera a Gejzu Dusíka až po rozchod na konci roku 1992.

V 60. rokoch prichádza nový hudobný fenomén bigbít, ktorý neobišiel ani Československo. Mala ho "na svedomí" štvorica chlapcov z anglického Liverpoolu aj ďalšie anglické skupiny. Medzi prvých pražských bigbíťakov patrí Petr Janda (*1942). Od roku 1959 hral v skupine Sputnici, na jeseň 1962 založil B. B. Kvintet. Na jar roku 1963 bol pri vzniku skupiny Karkulka, čo bola skratka názvu hudobno-kabaretného súboru KArlínsky KULturní KAbaret, orientujúceho sa v tej dobe na bigbítovú hudbu a satirické kabaretné skeče. Hlavnými protagonistami boli autor, herec a spevák Jiří Grossmann a autor a herec Miloslav Šimek, hudobne od 1962 spolupracoval Petr Janda, zakladateľ skupiny Olympic. Od sezóny 1962/1963 sa presunuli do Divadelného klubu Olympik v Spálenej ulici. Olympic odohrali svoj prvý koncert 11. novembra 1963, bolo to v pražskom divadle Semafor pri premiére predstavenia Karla Mareša Ondráš a big beat. Olympic boli v začiatku sprievodnou skupinou, sprevádzali Pavla Bobka, Josefa Laufera a ďalších spevákov. Napríklad známy hit Karla Gotta Trezor bol nahraný v apríli 1965, spieva Karel Gott, hrá ale Olympic. Speváci sa postupne rozišli na sólovú dráhu a Olympic prichádza s prvými autorskými piesňami. Prvý veľký hit Dej mi víc své lásky nahrali 1. novembra 1965. Hudbu zložil Petr Janda, text napísal basový gitarista Pavel Chrastina, Janda mu však text upravil tak, že jeden riadok textu "Nosit v létě zimní šálu" vymenil za "Sjet po zadku holou skálu". Prvýkrát ju zahrali na koncerte v Hořoviciach a museli ju trikrát opakovať.

Dej mi víc své lásky / Olympic (Petr Janda, Pavel Chrastina)

V roku 1962 vznikla v Prahe bigbítová skupina Juventus, založili ju Antonín Jelínek a Jiří Lahoda. Sprievodným gitaristom bol Petr Rezek, spevákom Karel Černoch, pri mikrofóne od roku 1964. V roku 1965 si skupina zahrala vo filme Bylo čtvrt a bude půl. Veľkým hitmi boli skladby Nářek převozníka, Ona sebrání či Zrcadlo. V roku 1969 odišiel Karel Černoch, po ňom aj Petr Rezek na sólovú dráhu a skupina sa rozišla. Pesnička Nářek Převozníka vznikla v apríli 1967.

Nářek převozníka / Karel Černoch a Juventus (Jiří Lahoda, Michael Prostějovský)

Spevák a skladateľ Petr Novák (*1945) so susedmi z domu a kamarátmi Karlom Slukom a Ivom Plickom založil v marci 1965 skupinu George & Beatovens. Petr v nej hral rytmickú gitaru. Za pomoci technika z rozhlasu nahrali v suterénnej skúšobni dve nahrávky, ktoré dal redaktorovi Jiřímu Černému. Ten vybral pieseň Já budu chodit po špičkách a zaradil ju do rozhlasovej hitparády Houpačka. Na prekvapenie všetkých sa pesnička stala už po niekoľkých odvysielaniach veľkým hitom. Rovnako úspešnou bola aj pieseň Povídej. V septembri 1965 narukovali dvaja chlapci zo skupiny na vojenskú službu a sľubný rozbeh skončil. Petr prijal miesto v skupine Flamengo, s ktorou nahral viacero piesní, medzi nimi v septembri 1967 Náhrobní kámen, ktorá sa stala hitom roka. V roku 1967 obnovil skupinu George & Beatovens. Do záveru 60. rokov mali úspešné obdobie, hitmi boli skladby Klaunova spověď, Detský oči. Udalosti augusta 1968 zasiahli citlivo do jeho života. Svoj postoj prezentoval jednoznačne. Na Bratislavskej lýre v roku 1969 dospieval pieseň a vyhlásil minútu ticha za Jana Palacha. Od tej doby sa stretával s problémami, aj keď oficiálny zákaz činnosti nedostal. V roku 1970 vydal prvú LP platňu Kolotoč svět. V roku 1975 nahral album Kráska a zvíře. V roku 1980 vychádza album Co je to láska, v roku 1982 Sladké trápení a v roku 1983 album Ahoj, tvůj Petr. V roku 1984 si zobral za manželku herečku Evu Jakoubkovú. Viedol neusporiadaný život, bol silný fajčiar a trvale požíval alkohol. To mu bolo aj osudným, zomrel 19. augusta 1997 vo veku 51 rokov na srdečný kolaps. V septembri 2010 vyšiel 13 CD Box s názvom Petr Novák Komplet 1967-1997.

Náhrobní kámen / Petr Novák, Flamengo (Petr Novák, Ivo Plicka)

Bigbítová vlna nezasiahla iba Prahu, aj na Morave vyrástlo na tomto štýle viacero interpretov. Jedným z nich bol v Přerove spevák a skladateľ Pavel Novák (*1944). Vyštudoval univerzitu v Olomouci, kombináciu predmetov biológia-telocvik. So spevom začínal v roku 1961 s orchestrom tradičného džezu Dixiland Přerov. V roku 1964 bol jedným zo spoluzakladateľov skupiny Synkopa. Jeho prvý hit s touto skupinou bol Vyznání. Po skončení vysokej školy a vojenskej službe založil v roku 1967 vlastnú skupinu Vox, s ňou nahral hity Chodím a Odpovím ti la la. Po desaťročnom pôsobení zakladá opäť novú formáciu, ktorá dostala názov Proto. Od začiatku 90. rokov vystupoval s vlastnou skupinou Family. Pavel Novák bol jednou z výrazných osobností českej populárnej hudby, známe sú hity Pihovatá dívka, Nádherná láska, Podivný spáč či Nesmíš mi lhát. Zomrel 11. februára 2009 vo veku 64 rokov. Ďalšími známymi kapelami boli Synkopy 61 v Brne s hitmi Bílý vrány a Válka je vůl, súrodenci Ulrychovci, ktorí hrali so skupinami Vulkán a Atlantis, s hitmi Tvé město či Nechoď do kláštera, pesničky skladal aj spieval Jaroslav Wykrent, niektoré zložil aj pre Máriu Rottrovú, ktorá spievala s ostravským Flamingom.

Vyznání / Pavel Novák, Synkopa (Pavel Novák)

V roku 1968 vzniká skupina Blue Effect, založili ju basgitarista Jiří Kozel, spevák Vladimír Mišík, gitarista Radim Hladík a bubeník Vlado Čech. Na druhom československom beatovom festivale v decembri 1968 bola skupina vyhlásená objavom roka a skupinou sezóny. V júni 1970 vydali debutový album Meditace, po jeho vydaní odchádza Mišík zo skupiny. V 70. rokoch bola skupina pritlačená k zmene názvu na český Modrý efekt. Ich prvým hitom, ktorý sa hrá dodnes, je skladba Sluneční hrob.

Sluneční hrob / Blue Effect (Vladimír Mišík, Jiří Smetana)

Bigbít v slovenskom podaní postavil na nohy Bratislavu

Bigbítový záchvat neobišiel ani Slovensko, v Bratislave vznikali, ale aj zanikali skupiny ako huby po daždi, boli medzi nimi Jolana, Sršni, Cabinet 112, Players či Teddy Bears. Známy multiinštrumentalista a pamätník tej doby Laco Lučenič to komentoval slovami: „Boli to časy, keď na začiatku korza skupina vznikla a na konci roka sa aj hneď rozišla.“ Skupina Beatmen vznikla v v závere roka 1964. Štvoricu tvorili sólový gitarista a spevák Dežo Ursiny, rytmický gitarista a spevák Miroslav Bedrik, basový gitarista a spevák Marián Bednár a bubeník Peter Petro. Prvý koncert odohrali v januári 1965. Väčšinu ich repertoáru tvorili skladby s anglickými textami, ale, naopak, hit Beatles She Loves You nahrali so slovenským textom, ktorý napísal Juraj Lihosit.

Mám ju rád / Beatmen (J. Lennon, P. McCartney, J. Lihosit)

Skupina Jolana nahrala v septembri 1964 skladbu Šanghaj. Autorom aj interpretom tejto skladby je gitarista Stano Herko, ktorý bol v rokoch 1961-1963 členom skupiny Tiene. Súbežne hral aj v ďalšej bratislavskej kapele Jolana a po jej rozchode bol jedným zo zakladateľov skupiny Beatmen, bolo to ešte pred príchodom Deža Ursinyho do tejto skupiny.

Šanghaj / Jolana (S. Herko)

Jednou z prvých bigbítových skupín boli aj Players. Tvorili ju sólový gitarista Jozef Barina, rytmický gitarista Juraj Juriga, ktorého neskôr vystriedal Ľubomír Belák, basový gitarista Juraj Korenko a bubeník Ľubor Dolinský. Väčšinu vlastných piesní kapely zložil Jozef Barina. To platí aj pre orchestrálku 1966. Ako už jej názov napovedá, nahrali ju v októbri 1966.

1966 / Players (J. Barina)

Spevák, skladateľ a gitarista Jožo Barina (1948) patril k výrazným osobnostiam vtedajšej hudobnej scény. Začínal už v roku 1959 v inštrumentálnej skupine Komety, v roku 1963 založil skupinu The Players a po jej zániku založil v roku 1967 skupinu For Meditation, ktorá si neskôr pozmenila názov na The Meditating Four. Okrem Barinu boli jej členmi bubeník Palo Barna, klávesák Peter Koreň a basgitarista Vlado Kaššay. Z roku 1969 je hit s názvom Šťastie.

Šťastie / The Meditating Four (J. Barina)

V druhej polovici 60. rokov naberali na popularite skupiny Prúdy a Soulmen. Skupinu Soulmen založil po zániku Beatmen v roku 1966 Dežo Ursiny spolu s basovým gitaristom Fedorom Frešom a bubeníkom Vladom Mallým. Rok nato vyhrali v Prahe 1. československý bítový festival. Dežo Ursiny a Juraj Lihosit sú autormi skladby A Sample Of Happiness. Nahrávka je z júna 1968.

A Sample Of Happiness / Soulmen (D. Ursiny, J. Lihosit)