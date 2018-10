TASR

Český hokejový obranca Niko vypomôže Dukle Trenčín

Pre 28-ročného obrancu to bude prvé pôsobisko mimo Českej republiky.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Trenčín 23. októbra (TASR) - Do kádra tipsportligového klubu HK Dukla Trenčín pribudol český hokejista Jan Niko. "Vojakom" by mal pri absenciách obrancov pomôcť v šiestich zápasoch zostávajúcich do reprezentačnej prestávky. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.

Pre 28-ročného obrancu to bude prvé pôsobisko mimo Českej republiky. Doterajšiu kariéru odohral najmä v druhej najvyššej súťaži. Do Trenčína prišiel po tom, ako v drese prvoligových Benátok nad Jizerou odohral 13 zápasov s bilanciou 7 bodov za asistencie.

Trenčiansky klub mal záujem aj o obrancu Martina Nemčíka, ktorý sa upísal Banskej Bystrici.