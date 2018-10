TASR

Arsenal s 10. výhrou v sérii, kouč súpera Puel sa hneval na rozhodcov

Takúto sériu ťahali pred viac ako desiatimi rokmi.

Hráč Arsenalu Pierre-Emerick Aubameyang (vpravo) oslavuje tretí gól do bránky Leicesteru City vo futbalovom zápase anglickej Premier League FC Arsenal - Leicester City v Londýne 22. októbra 2018. — Foto: TASR/AP

Londýn 23. októbra (TASR) - Futbalisti londýnskeho Arsenalu vyhrali v pondelkovom zápase 9. kola Premier League nad Leicestrom City 3:1 a dosiahli 10. víťazstvo za sebou vo všetkých súťažiach tejto sezóny. Takúto sériu ťahali pred viac ako desiatimi rokmi.

Zverenci Unaia Emeryho prehrávali po pol hodine hry vlastným gólom Hectora Bellerina. Ešte do prestávky však vyrovnal Mesut Özil, víťazstvo domácich zabezpečil dvoma presnými zásahmi v 63. a 66. minúte Pierre-Emerick Aubameyang. Arsenal sa v ligovej tabuľke posunul na 4. miesto, za mestským rivalom Chelsea je iba o skóre. "Kanonieri" prehrali úvodné dva ligové duely, odvtedy nasledovalo sedem stretnutí s plným bodovým ziskom.

"Bolo pre nás dôležité zdolať Leicester, pretože v tabuľke boli blízko nás. Keď sme viedli, kontrolovali sme hru a utvárali sme si šance, fanúšikovia nás ešte viac tlačili dopredu. Atmosféra bola výborná. Prvých 30 minút bolo náročných, ale postupom času sme predvádzali našu hru a zaslúžili sme si vyhrať. Teraz sú dôležité nasledujúci zápas s Crystal Palace a štvrtkové stretnutie v Európskej lige," uviedol španielsky tréner pre klubový web.

Kouča hostí Claudea Puela mrzelo, že jeho hráči nedali v prvom polčase viac ako jeden gól. "V úvodnom dejstve sme hrali výborne. Boli sme disciplinovaní, ukázali sme kvalitu a utvárali sme si šance. Mali sme však pridať ďalšie góly a rozhodnúť. V druhom polčase sme už nemali toľko energie, ľahko sme strácali loptu," vyhlásil Puel podľa portálu lcfc.com.

Francúz sa hneval na rozhodcov, pretože dotyk lopty s rukou domáceho obrancu Roba Holdinga v šestnástke Arsenalu za stavu 0:0 neposúdili ako penaltový. "Som nahnevaný, pretože to mohlo zmeniť vývoj zápasu. Všetci to videli, bolo to na druhú žltú kartu pre domáceho hráča," uviedol Puel.