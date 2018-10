Petronela Svečnjaková

Dnes o 13:30 čítanie na minútu 0 zdieľaní Otec je úspešný podnikateľ, no 6-ročný Dominik aj tak predáva noviny. Dôvod stojí za zamyslenie

Dominikov otec je úspešný podnikateľ, no on napriek tomu každý týždeň hodinu a pol predáva noviny.

Šesťročný Dominik predáva lokálne noviny. — Foto: Reprofoto Respekt.cz

JESENÍK 23. októbra - Ak by ste sa v niektorý pondelok vybrali na výlet do českého Jeseníka, v centre mesta by ste natrafili na šesťročného Dominika. Ten si vždy začiatkom týždňa za vlastné peniaze nakúpi 15 výtlačkov lokálnych novín a predáva ich na ulici. Peniaze, ktoré mu zvýšia, si nechá, šetrí si totiž na mobil. Hoci je Dominikov otec úspešný podnikateľ, syna učí finančnej gramotnosti - peniaze si treba poctivo zarobiť. Príbeh zmedializoval český týždenník Respekt.

Právna analýza hovorí, že nejde o detskú prácu

Malému Dominikovi trvá predávanie Jeseníckeho týdeníku asi hodinu a pol. Má už aj stálych zákazníkov, ktorí si vďaka nemu radi zaspomínajú na svoje niekdajšie brigády. Druhú skupinu ľudí však detský kamelot pohoršuje. Často sa stáva, že Dominikov predaj niekto nahlási na polícii alebo sa vyhráža sociálkou, pretože sa nazdáva, že môže ísť o nútenú detskú prácu.

Otec si kvôli tomu nechal vypracovať právnu analýzu, ktorá hovorí, že v Dominikovom prípade nejde o závislú prácu. Chlapec totiž nie je v žiadnom pracovnoprávnom vzťahu a neodmeňuje ho žiadny zamestnávateľ. Podnikateľ hovorí, že predaj novín je pre syna to najlepšie, čo môže urobiť. Naučí sa komunikovať s dospelými a pochopí, že ak chce niečo zarobiť, musí sa k ľuďom správať slušne. Zároveň peniaze, ktoré si zarobil, nemôže hneď minúť, pretože by o týždeň nemal za čo nakúpiť nových 15 výtlačkov novín.

Šesťročný kamelot rozdeľuje českú spoločnosť na dve polovice. Kým niektorí ľudia s názormi Dominikovho otca súhlasia, iní hovoria o tom, že pre malého chlapca je to zbytočne stresujúca skúsenosť, ktorá v ňom navyše podporuje myšlienku, že peniaze sú všetko.