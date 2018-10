Žiaden kašeľ ani chrípka počas celej jesene a zimy: Držte sa tohto pravidla a choroby sa vám budú vyhýbať!

Kristián Plaštiak

Buďte zdraví aj počas zimy.

— Foto: Pixabay

BRATISLAVA 23. október - Je to tu! Sezóna ochorení bola úspešne odštartovaná, ak ste sa pred ňou nestihli ubrániť, je najvyšší čas začať to meniť. Rýchle vyliečenie však nedocielite iba teplým čajom a hrejivou dekou. Záleží nie len na správnej teplote vášho obydlia, ale aj potravinách, ktoré konzumujete. V tomto článku sa dozviete cenné rady a tipy na boj proti chrípke.

Kde treba začať

Počas tejto (chladnejšej) časti roka nám hrozia rôzne choroby. Prechladnúť sa dá až priveľmi ľahko, a to najmä kvôli nesprávnemu vykurovaniu vašich bytov či domov. Prekúrený domov pre imunitu nie je prospešný. Vyššia teplota vzduchu totiž spôsobí, že si vaše telo nedokáže dokonale oddýchnuť a zregenerovať. Spánok je slabý a vy sa ľahko prebudíte, a to dokonca aj niekoľkokrát za noc. Najdôležitejšie je nastaviť si teplomer na správnu teplotu, ktorá by sa počas celého tohto obdobia mala pohybovať v rozmedzí 18 až 21 ºC. Viac o správnom vykurovaní a tom, ako správne nastaviť radiátory, sa dočítate v článku, ktorý ste u nás mohli čítať len nedávno.

Správne vykurovanie je základom Foto: Pixabay

Ako na vaše telo pôsobí správna teplota? Ako prvé sa vám zlepší metabolizmus a vy tak spaľujete kalórie, chudnete. Ráno ste oddýchnutejší, pretože sa vám zvýši produkcia melatonínových hormónov (tie pomáhajú aj v boji proti predčasnému starnutiu pokožky). Budete mať lepšiu imunitu a omnoho lepšie budete znášať vrtochy a premenlivosť chladného počasia a v neposlednom rade budete mať lepšiu aj náladu. K tomu všetkému vám dopomôže aj rýmovník.

Dobrý spánok je univerzálnym liekom na všetko Foto: Public Domain Pictures

Rýmovník? A to je čo?

Rýmovník, u nás známejší ako plektrant, je niečo ako bratranec mäty piepornej. Počas jesenných či zimných mesiacov dokáže byť neuveriteľne užitočný. Stačí, ak si ho dáte do izby a jeho silice vám pomôžu lepšie dýchať. V prípade, že máte nádchu, vďaka tejto rastline ju rýchlo porazíte. Z rýmovníka si totiž môžete aj sami doma pripraviť jednoduchý liečivý sirup, ktorý s nádchou zaručene skoncuje. Prečítajte si recept na studenú aj teplú verziu sirupu v našom staršom článku.

Latinský názov plektrantu je plectranthus verticillatus Foto: Wikimedia CC

Správne potraviny sú tiež dôležité

Ako prvé je potrebné obmedziť kozumáciu cukrov a sacharidov. Vaše obľúbené sladkosti musíte vymeniť za kopec zeleniny, byliniek a korenia. Biele pečivo nahraďte celozrnným a zvýšte príjem ovocia a zdravých olejov, napríklad olivového. Jednou z najstarších a najoverenejších jedál je kuracia polievka, ktorú vám kedysi určite varila stará mama. Teplá polievka pomáha v boji proti zápalu. Cesnak sa odporúča jesť pravidelne, pretože obsahuje látku zvanú alicín, ktorá spôsobuje charakteristickú vôňu cesnaku a škodí baktériám a vírusom. Citrusové plody sú taktiež veľmi bohatým zdrojom vitamínu C. Tento vitamín chráni imunitu a obsahujú ho aj grapefruit, pomaranč, paprika a kivi. Bylinky, kari, kurkuma a zázvor sú v boji s baktériami a vírusmi veľmi dôležité.

