Dnes o 10:40 čítanie na minútu 0 zdieľaní Za plastovú fľašu lístok na MHD. Toto mesto vie, ako naučiť ľudí recyklovať

Premyslená motivácia, ako ľudí naučiť recyklovať. Za plastové fľaše môžu využívať mestskú hromadnú dopravu.

ISTANBUL 23. októbra - Plasty sú obrovským celosvetovým problémom a takmer každá krajina sa rozhodla proti nemu bojovať. Nezaostávajú ani Turci. V Istanbulskom metre sa totiž začali objavovať automaty, do ktorých ľudia vkladajú plastové fľaše či hliníkové plechovky. Nie je to však zadarmo, no odmena je mierne nezvyklá. Na základe počtu vložených fliaš či plechoviek, si dotyčný pripíše na svoju „Istanbulkartu“ (tzv. električenku) určitú čiastku. Za 28 fliaš s objemom 1,5 litra dostanú lístok, ktorý by inak cestujúceho stál 2,60 tureckej líry, čo je v prepočte približne 50 centov. Toto riešenie by malo pomôcť mestu s recykláciou.

Úrady postupne rozmiestňujú automaty po staniciach metra. Prvých 25 automatov už funguje. Plánom však je ich do konca roka celkovo nainštalovať až sto. „Domovom“ pre tieto prístroje by nemali byť iba stanice metra, ale aj školy a univerzity. „Múdre kontajnery“ vyrába turecká spoločnosť Isbak, ktorá sa zameriava na koncept „múdrych miest“ („smart cities“). Inteligentný stroj dokáže materiál rozpoznať, následne plast alebo hliník roztlačí a uskladní. „Istanbulkarta“, na ktorú sa nahrajú získané peniaze, môže slúžiť nielen na zaplatenie cesty metrom, ale aj autobusom či električkou. Rovnako tak aj na zaplatenie verejných toaliet.

S recykláciou v Istanbule je to veľmi zlé. Obyvatelia tu vyprodukujú v priemere 17 tisíc ton odpadu denne, pričom len šesťtisíc sa zrecykluje. Istanbulské úrady chcú obyvateľov naučiť využívať tieto automaty, a tak pomôcť životnému prostrediu. Systém v automatoch bude mať prehľad v cestujúcich, ktorí najviac prispievali a odmení ich. Istanbul nie je prvou krajinou, ktorá prišla s týmto nápadom. Od roku 2012 automaty fungujú aj v metre v čínskom Pekingu.