EÚ poskytne 7,2 miliónov eur na boj proti ebole v Kongu

Celková finančná pomoc EÚ určená na riešenie krízy v tomto africkom štáte v roku 2018 dosiahla 12,83 milióna eur.

Brusel 22. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že vyčlenila ďalších 7,2 milióna eur na posilnenie reakcie na vírus ebola, ktorý v Konžskej demokratickej republike (KDR) ešte stále nie je pod kontrolou.

Eurokomisár pre humanitárnu pomoc a krízový manažment Christos Stylianidis v tejto súvislosti upozornil, že exekutíva EÚ je odhodlaná pokračovať v boji proti vírusu ebola v KDR, kde epidémia zabila už 150 ľudí.

"Podpora EÚ zahŕňa technickú expertízu, humanitárne letecké služby, financovanie výskumu a humanitárnu pomoc. Budeme pokračovať v našej pomoci, pokiaľ to bude potrebné," spresnil komisár v správe pre médiá. Podľa jeho slov eurokomisia pracuje v úzkom kontakte so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a vnútroštátnymi orgánmi KDR v snahe čeliť epidémii.

Prostriedky EÚ pomôžu partnerským organizáciám pôsobiacim v teréne rozvinúť svoje kapacity v postihnutých oblastiach, čo by malo zlepšiť aj dohľad a monitorovanie obetí eboly už v jej prvotných fázach. Financie z EÚ podporia aj komunikáciu s postihnutými komunitami o rizikách vírusu ebola, o tom, ako by sa mali správať, aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu epidémie, a tiež prípravy na bezpečné a dôstojné pohreby obetí epidémie.

