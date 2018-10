TASR, Dobré noviny

Dnes o 13:30 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Slovensko sa konečne dočkalo: PET fľaše budú aj u nás vratné

Zálohovanie PET fliaš a plechoviek je zdá sa na dosah už aj na Slovensku.

— Foto: TASR - Pavel Neubauer

BRATISLAVA 22. októbra - Slovensko čaká veľká zmena, ktorá sa dotkne každého, kto používa plastové fľaše. V rozhovore pre portál EURACTIV.sk prezradil viac minister životného prostredia László Sólymos. Naša krajina by mala pristúpiť k zálohovaniu PET fliaš a plechoviek. Tento spôsob využíva viacero štátov, kde to funguje bez problémov, a tak sa aj naše ministerstvo rozhodlo odpovedať na túto výzvu. „Ideme to spraviť. Teraz začneme pracovať na nastavení celého systému,“ potvrdil v rozhovore Sólymos. Ministerstvo už má systém na separovaný zber, z ktorého budú vyňaté plastové fľaše a plechovky.

Počíta sa s tým, že zálohovanie určitým spôsobom naruší systém separovaného zberu, avšak minister to veľmi jasne vysvetlil. Keď to môže podľa jeho slov fungovať v iných krajinách, musí to fungovať aj u nás. Reťazcov sa náklady na zálohovanie však týkať nebudú. Povinnosť postarať sa o odpad zostane ako európska legislatíva a domáce nastavenie udáva na výrobcoch. Miera separovania bude nastavená na približne 90 %. Ročne sa na slovenskom trhu objaví až 1,1 miliardy fliaš. „Podľa našich čísiel vyzbierame ročne 50 – 60 % fliaš. Zostáva asi 40 %,“ prezradil minister. Práve pre to, aby sme na Slovensku dokázali dosiahnuť mieru zberu na úrovni 90 – 98 %, musíme využívať aj zálohovanie.

Najlukratívnejší plastový odpad

Otázkou však podľa neho zostáva, čo by zavedenie zálohovania znamenalo pre systém, ktorý momentálne funguje. „PET fľaše sú najlukratívnejším odpadom medzi plastami. Ak by sme ich vyčlenili, mohol by byť problém pozbierať plasty, ktoré nie sú také lukratívne pre ďalšie spracovanie,“ povedal minister. Zavedenie zálohovania PET fliaš by si tiež vyžiadalo rozsiahle investície. „Financie by sa týkali najmä výrobcov a predajní. Tie by museli zabezpečiť automaty, priestor na skladovanie PET fliaš a systém zberu a odvozu. Bez toho to nejde,“ poznamenal Sólymos.

Diskusii o zálohovaní PET fliaš sú otvorené aj potravinové reťazce združené v Slovenskej aliancii moderného obchodu. Jej členmi sú napríklad Billa, Kaufland, Lidl a Tesco. „Avšak pre efektívne zavedenie systému takéhoto zálohovania musí byť zabezpečený komplexný a uzavretý reťazec, čo znamená zapojiť nielen obchodníkov, ale aj výrobcov, spracovateľov PET fliaš a v neposlednom rade štát,“ povedala predsedníčka Slovenskej aliancie moderného obchodu Katarína Fašiangová.

Správna výška zálohy

Dôležité je tiež podľa neho správne nastavenie výšky zálohy. „V iných európskych krajinách sa záloha pohybuje okolo 25 centov, ale to je už otázka analýzy. Čím vyššia je cena, tým je vyššia aj návratnosť,“ konštatuje. Na sklenené vratné fľaše je na Slovensku v súčasnosti záloha 13 centov. „Ak by sa pohybovala na úrovni 20 - 25 centov, možno by to bolo účinnejšie,“ predpokladá Miloš Veverka z Centra pre trvalo udržateľné alternatívy (CEPTA).