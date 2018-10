TASR

Dnes o 12:18 čítanie na minútu 0 zdieľaní Považanec gólmi zaskočil spoluhráčov: Mysleli si, že prekopnem tribúnu

Dvadsaťsedemročný stredopoliar najprv v 36. minúte poslal loptu zblízka do prázdnej bránky a v 73. minúte nádhernou strelou z priameho kopu do ľavého horného rohu stanovil konečný výsledok.

Na archívnej snímke slovenský futbalový reprezentant Jakub Považanec. — Foto: TASR - Martin Baumann

Jablonec 22. októbra (TASR) - Slovenský futbalový stredopoliar Jakub Považanec dvoma gólmi prispel k sobotňajšiemu vysokému triumfu Jablonca v 12. kole českej Fortuna ligy na pôde 1. FK Příbram 6:0. Podľa jeho vlastných slov sa mu počas kariéry niečo podobné ešte nepodarilo.

"V kariére sa mi niečo takéto ešte nestalo. Pamätám si, že raz sme s Duklou vyhrali 6:1 práve proti Jabloncu. Ale 6:0 a ešte dať dva góly, to už vôbec nie," citoval slovenského hráča oficiálny web účastníka Európskej ligy UEFA 2018/19. Dvadsaťsedemročný stredopoliar najprv v 36. minúte poslal loptu zblízka do prázdnej bránky a v 73. minúte nádhernou strelou z priameho kopu do ľavého horného rohu stanovil konečný výsledok. "Neviem, či ten druhý gól bol najkrajší v kariére. Myslím si, že som takýchto gólov dal viac, ale musím si to v pokoji vyhodnotiť. Pár gólov mi vyšlo aj v Banskej Bystrici, tie tiež stáli za to. Ale nie z priameho kopu. Tomáš Hübschman a Michal Trávnik si zo mňa robili žarty, že určite prekopnem tribúnu. Tak som rád, že som ich trochu prekvapil. Už keď som to kopol, vedel som, že lopta letí dobre a našťastie to tam spadlo," povedal bývalý reprezentant SR do 21 rokov.

Jablonec je v tabuľke piaty a na tretie miesto stráca len dva body. "Určite je to dobré do ďalšej práce," poznamenal Považanec, ktorého spolu s tímom už vo štvrtok čaká v EL kazašská Astana: "Povzbudenie to je, ale musíme zostať skromní a počítať s tým, že to nie je Příbram. K zápasu s Astanou musíme pristúpiť tak, ako k tomuto a potom by úspech mohol prísť."