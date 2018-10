Na Rely Košice triumfoval Koči, získal titul majstra SR

TASR

Košice 22. októbra (TASR) - Slovenský automobilový pretekár Martin Koči so spolujazdcom Radovanom Moznerom triumfovali na 44. ročníku Rely Košice a získali titul majstrov Slovenska. Ich najväčší konkurenti Poliaci Grzegorz Grzyb a Boguslaw Browinski museli odstúpiť už v úvodnej etape.

Na košickej rely sa očakával súboj o absolútne prvenstvo medzi posádkami Koči - Mozner a Grzyb - Browinski. Poľská dvojica však doplatila na technickú poruchu a tak bolo o majstrovi Slovenska rozhodnuté už po prvej etape. Koči s Moznerom však potvrdili vysoké ambície aj víťazstvom v jedenástich z celkových trinástich rýchlostných skúšok. Na štart sa postavilo celkovo 33 posádok slovenského šampionátu, ktoré absolvovali dve etapy. Koči s Moznerom mali pred košickou rely rovnaký počet bodov ako Grzyb s Browinskim, preto sa pozornosť sústredila na ich súboj.

Technické problémy poľskej dvojice však Kočimu uľahčili cestu za premiérovým titulom absolútneho slovenského majstra. "Je to nádherný pocit. Bolo vidieť ako celý náš tím fungoval a všetci spolupracovali. Po tom, čo nám v prvý deň odpadla najväčšia konkurencia, to bolo z našej strany najmä o rozume a konzistencii," uviedol Koči. Na druhom mieste v absolútnom poradí napokon skončili Peter Gavlák s Emilom Horniačkom. "Počítal som s tým, že by sme v Košiciach mohli súťažiť o umiestnenie na bedni. To, že z toho vyšlo druhé miesto, je čerešnička na torte na konci celej sezóny," poznamenal Gavlák.

Škvrnou na inak vydarenom podujatí bola nehoda českej posádky Vratko Kubík - Ivan Řihánek. Tí na svojom Peugeote 208 R2 vyleteli z trate a skončili v strome v blízkosti cesty. Jazdci zostali zakliesnení v aute, neskôr ich previezli do nemocnice, no po nevyhnutných vyšetreniach ich prepustili.

