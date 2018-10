TASR

Dnes o 12:14 čítanie na minútu 0 zdieľaní Stoch a Ďurica strelili v ČR víťazné góly, Slavia je na čele tabuľky

Stoch skóroval v drese Slavie Praha už v 3. minúte nedeľňajšieho duelu, keď technickou strelou z priameho kopu prekonal libereckého brankára Filipa Nguyena.

Futbalista Slavie Praha Slovák Miroslav Stoch. — Foto: TASR/AP

Praha 22. októbra (TASR) - Slovenský futbalista Miroslav Stoch zariadil svojim piatym gólom v sezóne víťazstvo Slavie Praha v Liberci 1:0. "Zošívaní" sa dostali po 12. kole českej ligy na čelo tabuľky o dva body pred Viktoriu Plzeň.

Stoch skóroval už v 3. minúte nedeľňajšieho duelu, keď technickou strelou z priameho kopu prekonal libereckého brankára Filipa Nguyena. "Mal som dopredu rozmyslené, kam to kopnem. Nepamätám si, kedy som naposledy kopal priamy kop z takej blízkosti. Skúsil som to a som rád, že to skončilo v bránke," povedal Stoch pre klubovú stránku.

Necelých desať minút po vedúcom góle hrala Slavia v početnej výhode, keď červenú kartu dostal Jan Mikula. "Paradoxne nám to zviazalo nohy. Dovtedy sme hrali výborne, ale odvtedy to bolo z našej strany horšie. Náš výkon nebol vôbec ideálny. Keď hráme v početnej výhode, tak sa uspokojíme, alebo to podceníme. Domáci hrali dobre a nebolo vidieť, že ich je menej. Získali sme tri body, ale určite máme na čom pracovať," dodal Stoch.

O víťazný gól Dukly Praha v stretnutí s Opavou sa postaral Ján Ďurica. Tridsaťšesťročný stopér sa presadil presnou hlavičkou v 89. minúte a zaznamenal svoj druhý gól v sezóne. Dukla sa tak odpútala od dna ligovej tabuľky a má náskok bodu pred posledným Slováckom.

"Zaslúžili sme si vyhrať, počas celého zápasu sme boli lepší. Mohli sme rozhodnúť aj skôr, mali sme dve čisté gólové príležitosti. Potvrdili sme tri body z predchádzajúceho kola a to je veľmi dôležité. Hráči tvrdo pracujú a začína sa to prejavovať," uviedol tréner víťazného tímu Roman Skuhravý.

Kouč domácich ocenil Ďuricov prínos pre svoje mužstvo. "Je to pre nás kľúčový hráč. Keď bude navyše dávať aj góly, tak je to určite najdôležitejší faktor. Je to víťazný typ. Chce vyhrať v každom súboji a v každom zápase, aj na tréningu. Je to motivácia pre nás všetkých."