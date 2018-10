TASR

Dnes o 12:13 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní RTVS štartuje novú šou Remeslo má zlaté dno

Časozbernú docushow natáčali priamo v dielňach jednotlivých majstrov, ale aj v exteriéroch. Menšou komplikáciou pre štáb bol ruch ulice v obci Dlhé Pole.

Na snímke budova RTVS v Mlynskej doline. — Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 22. októbra (TASR) - Remeslo má zlaté dno je názov novej zábavno-náučnej šou, ktorú v utorok 23. októbra o 20.30 odštartuje RTVS. Do tajov tradičných slovenských remesiel bude počas nej prenikať 18 učňov. "Vo finále ich zostane šesť, ktorí sa v budúcnosti môžu naplno venovať kováčstvu, drotárstvu, výrobe keramiky, výrobe ľudových krojov, modrotlači alebo spracovávaniu ovčej vlny," TASR informovala Erika Rusnáková, hovorkyňa RTVS.

Časozbernú docushow natáčali priamo v dielňach jednotlivých majstrov, ale aj v exteriéroch. Menšou komplikáciou pre štáb bol ruch ulice v obci Dlhé Pole, keďže múzeum drotárstva, v ktorej pôsobí drotár Juraj Šerík, sa nachádza rovno pri frekventovanej ceste. Z toho dôvodu sa často využívali priestory chalupy na samote v Dlhom Poli, kde však nie je zavedená elektrina. "Zábery vznikali najmä počas augusta, keď teploty prevyšovali 30 stupňov Celzia, takže nebolo jednoduché nakrúcať v kováčskej dielni, kde bolo pri rozpálenej vyhni okolo 50 stupňov Celzia," prezradil manažér produkcie goodtv Peter Krajčír.

Na druhej strane realizátorov projektu veľmi milo prekvapil prístup učňov, ktorí sa chodili ku svojim majstrom zaúčať aj mimo natáčacích dní. Okrem úsmevu a úspechu sa však objavili aj slzy a bolesť. "Výrobky, ktoré počas osemtýždňovej výuky vlastnoručne vytvorili, sú obdivuhodné. Prekvapili nás emotívne prejavy v momentoch, keď prišlo k vyraďovaniu jedného z remeselných učňov. Vytvorili sa medzi nimi priateľstvá, ktoré, veríme, budú ďalej pokračovať a niektorí remeselní majstri si našli počas projektu spolupracovníkov," priblížil Krajčír. Hoci malo každé remeslo svoje špecifiká, za najnáročnejšie považuje kováčstvo a výrobu krojov: "Pri prvom pre fyzickú záťaž a druhé je zamerané na detail a trpezlivosť".

Počas natáčania sa použilo napríklad 90 kilogramov hliny, 20 kilogramov sadry, rovnaké množstvo uhlia, 30 kilogramov železa, približne tri kilogramy drôtu, 50 metrov plátna, päť kilogramov indiga, ktoré sa riedilo v 500 litroch vody a približne 14 fliaš kyseliny.

Divákom od 23. októbra do 18. decembra priblížia svoje remeslo kováč Dušan Klimo, drotár Juraj Šerík, keramikárka Mária Malinová, modrotlačiar Peter Trnka, spracovateľka vlny Andrea Ponická a výrobkyňa ľudových krojov Janka Kucbeľová. Ako sa učňom darí priblížiť sa svojim majstrom, a kto z nich zvládne skúšku až do úspešného konca, si môžu pozrieť diváci na Jednotke vždy v utorok. "Rádio Regina prinesie rozhlasovú podobu relácie Remeslo má zlaté dno - každý štvrtok po 9.30 h bude do 18. decembra predstavovať remeslá formou reportáže," uzavrela Rusnáková.