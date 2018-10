Petronela Svečnjaková

Dnes o 20:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Ak chcete, aby vaši rodičia žili dlhšie, dávajte im častejšie povarovať vnúčatá

O tom, že vnúčatá majú na vás pozitívny vplyv, hovoria vedecké výskumy z USA a Austrálie.

Starí rodičia s vnúčatkom. — Foto: Pixabay.com

BRATISLAVA 22. októbra - Mnohí ľudia na konci produktívneho veku sa už nevedia dočkať momentu, keď odídu na dôchodok a naplno sa budú venovať svojim vnúčatám. Nedávne vedecké výskumy hovoria o tom, že starým rodičom môže opatrovanie vnúčat predĺžiť život. Znižuje im to totiž stres.

Ak sa občas staráte o vnúčatá, máte nižšie riziko úmrtia

Jeden z predmetných výskumov zrealizoval americký vedecký žurnál Evolution and Human Behavior. Do štúdie sa zapojilo 500 ľudí starších ako 70 rokov. Zistilo sa, že seniori, ktorí sa starali o vnúčatá, mali počas obdobia 20 rokov nižšie riziko úmrtia ako tí ľudia, ktorí s občasnou opaterou detí nemali skúsenosti. Do výskumu neboli zahrnutí starí rodičia, ktorí mali vnúčatá vo svojej opatere a starali sa o ne denne.

Foto: Pixabay.com

Doktor Ronan Factora z kliniky v Clevelande povedal: "Medzi opatrovaním vnúčat a nižšou hladinou stresu je súvislosť. Starí rodičia by staranie sa o svoje vnúčatá mali brať ako veľkú výhodu." Poznamenal tiež, že pre starších ľudí je dôležité zostať pohybovo aj sociálne aktívnymi. O pozitívach občasnej opatery o vnúčatá hovorí aj austrálska štúdia, podľa ktorej táto činnosť pomáha predchádzať Alzheimerovej chorobe. Mozog je totiž stimulovaný a je menšia šanca, že u človeka prepukne depresia.

Ani so starostlivosťou o vnúčatá to však netreba preháňať. Ak sú deti nad vaše sily, do ničoho sa nenúťte a na dĺžke a frekvencii opatrovania sa dohodnite s ich rodičmi. Po tom, ako sa s deťmi na konci dňa rozlúčite, by ste mali byť spokojní a pozitívne naladení, nie vystresovaní či unavení.