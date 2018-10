TASR

Dnes o 12:12 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Hádzanári SR na úvod kvalifikácie ME proti Maďarsku, chcú aspoň bod

Slováci budú v 7. kvalifikačnej skupine ešte okrem Maďarska a Ruska bojovať aj s Talianskom.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Bratislava 22. októbra (TASR) - Na slovenských hádzanárov čaká v stredu 24. októbra vstup do kvalifikácie o postup na ME 2020 vo Švédsku, Rakúsku a Dánsku (10. – 26. januára 2020). Najskôr sa predstavia v Maďarsku a v sobotu 27. októbra o 18.00 h privítajú v prešovskej Tatran handball aréne favorita skupiny Rusko. Slováci budú v 7. kvalifikačnej skupine ešte okrem Maďarska a Ruska bojovať aj s Talianskom. Hráči i tréneri si želajú do kvalifikácie vstúpiť úspešne, potešil by ich aj bod.

Hlavný tréner mužskej reprezentácie Heine Ernst Jensen zaradil do nominácie 19 hráčov a na štart novej kvalifikácie sa teší. "Sme dobre naladení. Tešíme sa na zápasy a verím, že ukážeme peknú modernú hádzanú. Samozrejme je pre nás dôležité zbierať body," povedal kouč Slovákov. Pre zranenia však v pôvodnom menoslove prišlo k niektorým zmenám. "Zranil sa Lukáš Urban, ktorý si natiahol šľachy v členku a bude chýbať minimálne mesiac a pol. Dominik Krok má prasknuté puzdro na palci a zranený je aj David Michalka. Namiesto nich prišli Juraj Briadka a Marek Hlinka. Novicom je Otto Kancel, ktorý by mal zažiť prvé zápasy," prezradil asistent trénera Radoslav Antl a dodal: "Je to pre nás škrt cez rozpočet, najmä Prešovčania Krok a Urban mali byť ťahúňmi proti Rusom. Hrali by doma, mali by väčšiu motiváciu. Ale verím, že noví hráči, ktorí dostali šancu, sa chytia."

Slovákov čakajú na úvod favoriti skupiny, ale Antl má prianie uspieť aj proti nim: "Musíme byť realisti a nedávať si obrovské ciele. Maďarsko a Rusko patria k svetovej špičke a môžeme len prekvapiť. Ale moje prianie je získať dva body z týchto zápasov. Je mi jedno ako. Či za dve remízy, alebo jednu výhrou." Maďarskú hádzanú dobre pozná Ľubomír Ďuriš, ktorý pôsobí v tamojšej lige. "Maďari sú kvalitní a rovnako aj Rusi. My sa však tešíme a zabojujeme. Maďari majú veľa kvalitných hráčov, dôležitá bude hra v obrane. Majú vysokých hráčov, musíme byť preto šikovní a dať nejaké ľahké góly."

Bodové očakávania má aj brankár Teodor Paul, ktorý považuje súboj v Maďarsku za najnáročnejší v celej kvalifikácii. "Chceme podať čo najlepší výkon a dúfam, že sa nám podarí získať aspoň bod. Maďari majú kvalitný káder a hneď na začiatok nás čaká asi najťažší duel. Ale chcem podať dobrý výkon, pretože sa ním chceme odraziť do zápasu proti Rusku v Prešove."