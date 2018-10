TASR

Rančík sa rozlúčil s kariérou: Už bol čas povedať si koniec

Pred nedeľňajším ligovým zápasom Interu Bratislava s MBK Rieker Com-Therm Komárno sa Rančík oficiálne rozlúčil s viac ako 20-ročným pôsobením pod deravými košmi.

Na snímke slovenský basketbalista Radoslav Rančík sa rozlúčil s profesionálnou kariérou pred zápasom 4. kola basketbalovej SBA medzi BK Inter Bratislava - MBK RIEKER COM - Therm Komárno 21. októbra 2018 v Bratislave. — Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 21. októbra (TASR) - Počas leta nevedel, kde a či vôbec bude pokračovať vo svojej basketbalovej kariére. Do nového ročníka Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) napokon nezasiahol, v októbri sa totiž 39-ročný pivot Radoslav Rančík rozhodol, že ukončí svoju bohatú hráčsku kariéru. Pred nedeľňajším ligovým zápasom Interu Bratislava s MBK Rieker Com-Therm Komárno sa oficiálne rozlúčil s viac ako 20-ročným pôsobením pod deravými košmi.

Rodák z Košíc odovzdával basketbalu všetko, čo sa odrazilo aj na jeho úspešnej kariére. Spolu s Martinom odišli v mladom veku do zámoria, zo strednej školy St. Louis Park sa dostal na univerzitu St. Cloud State. "Ja si myslím, že po 16 rokoch profesionálnej kariéry a množstva času, ktoré som strávil na palubovkách, už bolo čas povedať si koniec. Síce to rozhodnutie neprišlo odo mňa, ale skôr od Interu. Aj napriek tomu som vďačný za toto rozhodnutie, pretože každé ráno sa zobúdzam s úsmevom na tvári a som šťastný, že to, čo som odrobil za ten čas, tak bol určitým spôsobom úspešný," vyjadril sa ku koncu aktívnej kariéry Rančík.

Svoju profesionálnu kariéru načal v chorvátskej Pule, následne pochodil väčšinu basketbalovej Európy. Vo Francúzsku si zahral za CSP Limoges, JL Bourg-en-Bresse, Paris Basket Racing, Chalons-en-Champagne a ALM Évreux Basket, v Taliansku pôsobil v Benettone Treviso, v Turecku hral za slávny Galatasaray Istanbul a legionársky chlebíček vyskúšal aj na neďalekej Ukrajine, kde pôsobil v BC Azovmaš Mariupol. Najdlhšie sa jeho meno spájalo s najlepším českým celkom – ČEZ Basketball Nymburk. "Šestnásť rokov som bol na cestách a moja rodina musela obetovať nejaký čas tomu, aby som mohol žiť svoj sen. Už som si povedal, že stačilo. Nebudem cestovať a vracať určitým spôsobom čas mojej rodine, ktorá obetovala čas pre mňa," zamyslel sa bývalý slovenský reprezentant.

Na sklonku kariéry sa konečne predstavil aj na slovenských palubovkách, tri sezóny bol súčasťou Interu Bratislava. V jednom tíme si zahral s bratom. Pôsobenie v SBL je ovenčené úspechmi, v roku 2016 získal Slovenský pohár, sezónu na to majstrovský titul. Predchádzajúce leto sa po sedemročnej odmlke vrátil aj do reprezentačného tímu, v tíme trénera Ivana Rudeža hral predkvalifikáciu majstrovstiev sveta 2019. Ocenenie pre najlepšieho basketbalistu roka získal celkovo osemkrát (2007 – 2009, 2013 – 2017).