TASR

Hádzanárky Iuventy Michalovce prehrali v zápase proti Fínkam

Slovenky v prestížnej súťaži skončili.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Henrich Mišovič

Nykobing 21. októbra (TASR) - Hádzanárky Iuventy Michalovce prehrali v odvetnom zápase 2. kola Pohára EHF na palubovke dánskeho družstva Nykobing Falster 22:29 a v prestížnej súťaži skončili. Zverenky Petra Hatalčíka si do Dánska vzali trogólové manko z prvého zápasu (26:29), ktoré u favorizovaného súpera nedokázali zmazať.

Pohár EHF, 2. kolo, 2. zápas: Nykobing Falster Handbold - Iuventa Michalovce 29:22 (16:11) Najviac gólov Nykobing Falster: Ikeharová 5, Westbergová 5, zostava Iuventy Michalovce: Jablonská-Bobal, Petkovičová - Mugosová 1, Kakaščíková, Štefániková, Trúnková 4, Habánková 7, Janičičová, Štefanová, Holejová 1, Wollingerová 2, Bajčiová, Kompaniecová 5, Fiľková-Trehubová 2. Rozhodovali: Ben-Dan, Faran (obaja Izr.), TH: 2/2 - 2/2, vylúčené: 5:3, ŽK: 2:3, ČK: Trehubová-Fiľková (Mich.). /prvý zápas: 29:26, Nykobing Falster postúpil do 3. kola/

Hráčky Iuventy nezachytili už úvod stretnutia a favorizovaný domáci tím sa rýchlo dostal do štvorgólového náskoku (6:2). Michalovčanky viackrát zlyhali v ofenzíve, čo dokázal súper potrestať na navýšenie náskoku. Ten bol v prvom dejstve aj sedemgólový (15:8), do prvej prestávky však Iuventa znížila na prijateľnejší päťgólový rozdiel. Domáce hádzanárky bez problémov kontrolovali svoj náskok, ktorý v druhom dejstve ešte navýšili. Do 3. kola tak postúpili po presvedčivom víťazstve, pre Michalovčanky sa účinkovanie v Pohári EHF skončilo.