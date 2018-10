TASR

Dnes o 13:51 čítanie na minútu 0 zdieľaní Kandidát na primátora Skalice Milan Roman plánuje postaviť krytú plaváreň

Bývalý otvorený bazén v meste je nefunkčný už niekoľko rokov.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Dano Veselský

Skalica 21. októbra (TASR) – Zámer postaviť krytú plaváreň v Skalici na mieste chátrajúceho otvoreného bazéna predstavil vo svojom volebnom programe kandidát na tamojšieho primátora Milan Roman. Bývalý otvorený bazén v meste je nefunkčný už niekoľko rokov.

"Rozvoj športu v Skalici nie je do budúcna možný bez základnej infraštruktúry. Považujem za efektívnejšie investovať do výstavby modernej krytej plavárne než do kúpaliska, ktoré bude Skaličanom k dispozícii len pár mesiacov v roku. Plaváreň môžu využívať nielen športové kluby v rámci svojej prípravy a tréningov, ale aj individuálni športovci, naša mládež na plavecké výcviky, rodiny a seniori či mamičky s deťmi," uviedol Roman, ktorý je v súčasnosti zástupcom primátora.

Krytá plaváreň by mala stáť na mieste spomínaného zdevastovaného kúpaliska. "Najvhodnejšie vychádza kombinácia verejno-súkromného partnerstva a fondov. Pre mesto to zabezpečí menšiu záťaž a budeme mať dobrý dosah na stabilitu a efektivitu prevádzky či cenovú politiku. Plaváreň nie je jedinou prioritou mesta, preto navrhujeme taký spôsob financovania výstavby a prevádzky, ktorý nezaťaží samosprávu výrazným spôsobom. Vďaka tomu sa budeme môcť venovať aj chodu mesta a každodenným potrebám obyvateľov," doplnil Roman.

O primátorský post sa v Skalici v novembrových komunálnych voľbách budú okrem neho uchádzať ôsmi kandidáti. Ako nezávislí súčasný primátor Ľudovít Barát, vedúci oddelenia výstavby mestského úradu Jozef Hlavatý, riaditeľka materskej školy Oľga Luptáková, podnikateľ Dušan Mareček, marketingový manažér Peter Pagáč a právnička a publicistka Alena Carolina Maxima Schopperth Fulier, za koalíciu strany Naj a Strany mladých ľudí pedagóg na základnej škole Igor Černin a riaditeľka odboru financií Trnavského samosprávneho kraja s podporou OĽaNO, SaS a Nova Anna Mierna.