Real sa naďalej trápi, Lopetegui zatiaľ zostáva, hráči sa ho zastali

Hráčom "bieleho baletu" nepomohol ani gól Marcela zo 72. minúty, ktorým prerušili gólový pôst. Ten trval dlhých 481 minút.

Brankár Realu Madrid Thibaut Courtois reaguje po inkasovaní gólu zo značky pokutového kopu v zápase 9. kola La Ligy Real Madrid - Levate v Madride 20. októbra 2018. — Foto: TASR/AP

Madrid 21. októbra (TASR) – Futbalisti Realu Madrid pokračujú v hernom i výsledkovom trápení. V dueli 9. kola španielskej La Ligy prehrali doma s UD Levante 1:2 a natiahli sériu bez víťazstva už na päť zápasov. Hráčom "bieleho baletu" nepomohol ani gól Marcela zo 72. minúty, ktorým prerušili gólový pôst. Ten trval dlhých 481 minút.

Na jubilejný 400. ligový zápas v drese Realu nebude v dobrom spomínať kapitán Realu Sergio Ramos. Už v 6. minúte totiž obranu úradujúceho víťaza Ligy majstrov prekvapil stopér Levante Sergio Postigo milimetrovým pasom, ktorý využil Jose Morales. O sedem minút neskôr bolo už 0:2, keď pokutový kop po ruke Raphaëla Varana vo vlastnej šestnástke premenil Marti Roger. V 18. minúte Marco Asensio síce dorazil strelu Casemira hrajúceho 100. zápas v drese Realu, no hlavný arbiter gól po konzultácii s videorozhodcom neuznal. V druhom polčase vybehli na ihrisko aj Gareth Bale s Karimom Benzemom, no ani tým sa nepodarilo zvrátiť nepriaznivý vývoj stretnutia. Na konečných 1:2 z pohľadu domácich znížil v 72. minúte svojím prvým gólom v sezóne brazílsky obranca Marcelo.

"Musíme myslieť pozitívne a čo najskôr prerušiť túto čiernu sériu. Verili sme, že môžeme zvrátiť nepriaznivý vývoj až do poslednej minúty a na ihrisku sme nechali všetko. Fanúšikovia na štadióne to videli na vlastné oči. V závere nám chýbalo trošku viac šťastia, podobne ako v predchádzajúcich zápasoch," konštatoval po prehre Ramos, ktorý je na ôsmom mieste historickej tabuľky "pusiniek" v počte ligových štartov.

"Vo futbale sa hrá na góly a nie na krásu. Hrali sme to, čo sme si pred zápasom povedali, mali sme viac ako 30 striel, z toho približne 15 na bránu. Neuznali nám gól a trikrát sme trafili brvno. Nič to však neznamená, pretože to, čo rozhoduje, sú góly. Taký je futbal," zhodnotil výkon svojich zverencov tréner Realu Julen Lopetegui. Na otázku, či je jeho pozícia v klube ohrozená, odpovedal: "To je tá posledná vec, na ktorú momentálne myslím. Som nesmierne motivovaný. Sústredím sa na to, aby som pozdvihol našu hru a nedovolil chlapcom strácať nádej. To je jediný spôsob ako prekonať túto krízu. Musíme sa zodpovedne pripraviť na nasledujúci zápas."

Real tak pokračuje v rozpačitom štarte do sezóny. Postupne prehral v domácej lige v Seville (0:3), remizoval doma s Atleticom Madrid (0:0) a pred reprezentačnou prestávkou prehral na pôde CD Alaves (0:1). Medzitým neuspel v Lige majstrov na ihrisku CSKA Moskva (0:1). Lopeteguiho zverenci sa pred zápasom 9. kola naposledy tešili z gólu 22. septembra, keď v ligovom dueli proti Espanyolu Barcelona (1:0) rozvlnil sieť Marco Asensio. Španielske médiá začali špekulovať, že na lavičke madridského veľkoklubu príde k výmene. Tréner sa po zápase mal stretnúť s prezidentom klubu Florentinom Perezom, na schôdzke, kde spoločne konzultovali situáciu, bol aj kapitán Ramos.

Podľa informácií španielskej rozhlasovej stanice Cadena SER zatiaľ Lopetegui na svojom poste zostáva. Perez mal trénerovi oznámiť, že Real povedie aj v utorkovom zápase G-skupiny Ligy majstrov proti Viktorii Plzeň. Hráči sa svojho trénera zastali. "Jednoznačne stojíme za naším koučom. Je veľmi neférové hovoriť o pozícii trénera už na začiatku sezóny tak, ako tomu bolo v prípade Rafaela Beniteza. Tréner potrebuje čas, aby sa zžil so svojím tímom. Namiesto toho stále počúvame reči o tom, ako potrebujeme ďalšieho útočníka či dokonca nového kormidelníka," povedal strelec gólu Marcelo.