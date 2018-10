Dobré noviny

Dnes o 13:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Jedno a dvojcentové mince majú vymiznúť. Obchody budú vydávať inak

S návrhom prichádza Zväz obchodu SR.

Ilustračné foto. — Foto: Reuters

BRATISLAVA 21. októbra - Slováci sa často sťažujú na jedno a dvojcentové mince, ktoré považujú za nepraktické a zbytočne zaťažujú naše peňaženky. Nejeden zákazník ich dokonca odmieta preberať ako výdavok pri pokladni a tak sa z nich automaticky stávajú tringelty.

Na tieto drobné medené mince sa však sťažujú aj samotní obchodníci, ktorí poukazujú na problémy spojené s ich používaním. To má zmeniť návrh Zväzu obchodu SR, ktorý navrhuje, aby tieto mince postupne zmizli z obehu.

„Máme nedostatok pracovných síl a aj kvôli používaniu jedno- a dvojcentových mincí sa pri pokladniach tvoria dlhé rady, ktoré zdržujú celý proces nákupu,“ citovali viceprezidenta zväzu Pavla Konštiaka Hospodárske noviny.

Denník ďalej uvádza, že zväz už svoj návrh konzultoval s Národnou bankou Slovenska, ktorá s ním súhlasí.

Na ťahu je teraz Ministerstvo financií SR, ktoré by malo tento krok odobriť. Hospodárske noviny píšu, že aj samotný rezort je takémuto kroku naklonený priaznivo. „Obmedzenie používania jedno a dvojcentových mincí v hotovostnom peňažnom obehu by mohlo priniesť racionalizáciu peňažného obehu nielen pre Národnú banku Slovenska, ale aj pre ostatných účastníkov hotovostného peňažného obehu,“ uviedla pre Hospodárske noviny hovorkyňa rezortu financií Alexandra Gogová.

V zahraničí sú už obmedzené dávno

Slovensko rozhodne nie je prvou krajinou, ktorá zvažuje obmedzenie používania jedno a dvojcentových mincí. Vo viacerých krajinách eurozóny už toto obmedzenie platí roky. Patria medzi ne napríklad Holandsko či Taliansko.

Podľa viceprezidenta Zväzu obchodu SR Pavla Konštiaka by tento krok pomohol obchodníkom, ktorí by nemuseli celé večery tráviť počítaním a balením mincí, ale tiež zákazníkom, ktorým by sa uvoľnilo miesto v peňaženkách.

Ak by sa k obmedzeniu jedno a dvojcentových mincií naozaj pristúpilo, pravdepodobne by bolo vhodné tieto mince celkom zrušiť. Takýto krok by však musel byť schválený aj na európskej úrovni.

