TASR

Dnes o 10:16 čítanie na 10 minút 0 zdieľaní V zápase Košíc s Detvou padlo osem gólov, Zvolen potvrdil formu

Zvolen vyhral nad Liptovským Mikulášom.

Na snímke vľavo hráč Košíc Dávid Šoltés pred brankárom Detvy Romanom Petríkom v zápase 13. kola hokejovej Tipsport Ligy HC Košice - HC 07 Detva 19. októbra 2018 v Košiciach. — Foto: TASR/František Iván

Bratislava 19. októbra (TASR) - Hokejisti Zvolena zdolali v piatok v 13. kole Tipsport Ligy na domácom ľade Liptovský Mikuláš a potvrdili pozíciu lídra tabuľky.

Druhé Košice v Steel Arene prevalcovali Detvu 7:1 a darilo sa aj Trenčínu, ktorý tiež doma zdolal majstra z Banskej Bystrice 2:0.

tabuľka: 1. Zvolen 14 10 1 2 1 61:28 34 2. Košice 15 11 0 1 3 53:27 34 3. Nové Zámky 15 9 1 1 4 40:29 30 4. Nitra 14 7 2 1 4 47:36 26 5. B. Bystrica 15 7 1 3 4 41:39 26 6. Dukla Trenčín 14 7 2 0 5 39:27 25 7. Poprad 14 7 2 0 5 35:27 25 8. Detva 15 6 1 1 7 37:46 21 9. Žilina 14 4 2 0 8 41:53 16 10. L. Mikuláš 14 3 2 1 8 33:40 14 11. Budapešť 15 3 1 3 8 34:47 14 12. Miškovec 14 4 0 2 8 35:53 14 13. SR 20 13 0 0 0 13 18:62 0

HC Košice - HC 07 Orin Detva 7:1 (4:1, 2:0, 1:0) Góly: Góly: 3. Šoltés (Dudáš, Spilar), 3. Žitný (Krajňák, Koch), 7. Kafka (Netík, Pulli), 15. Kafka (Pulli, Netík), 21. Šoltés (Brophey, Nagy), 37. Nagy (Brophey, Haščák), 45. Brophey (Haščák, Nagy) - 17. Ďaloga (Surový). Rozhodovali: Stano, Nikolič - Gegáň, Frimmel, vylúčení: 2:6 na 2 min., presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0, 3137 divákov. Zmeny: 3. Riečický (Det.) namiesto Petríka. zostavy: HC Košice: Habal - Pretnar, Koch, Čížek, Pulli, Dudáš, Šedivý, Lenďák - Haščák, Brophey, Nagy - Netík, Suja, Kafka - Spilar, Galamboš, Šoltés - Hričina, Krajňák, Žitný - Klíma HC 07 Detva: Petrík (3. Riečický) - Martin Chovan, Kuklev, Gachulinec, Hraško, F. Fekiač, Sládok, Hedera, Šimon - Ščurko, Murček, Puliš - Jakuceňa, Magogin, Žilka - Ďaloga, Král, M. Surový - Tibenský, Valent, Matúš Chovan Marcel Šimurda, tréner HC Košice: "Bolo dôležité, že sme potvrdili výkon z predošlého zápasu. Prvá tretina rozhodla, odskočili sme v nej súperovi na výrazný rozdiel. Hráčom ďakujeme za prístup k dnešnému zápasu." Josef Turek, tréner HC 07 Detva: "Rozhodli prvé tri minúty zápasy. Začiatok stretnutia sme vôbec nezachytili. Úvod zápasu a oslabenia, v ktorých sme dostali tri góly, rozhodli dnešný zápas."

Tón zápasu udali už úvodné minúty. V 3. minúte si Šoltés po výbornej práci Spilara vychutnal brankára Petríka, a keď Žitný pohotovou strelou o 37 sekúnd zvýšil na 2:0, prišlo k striedaniu brankárov hostí. Nabudení domáci nepoľavili v aktivite a hráči Detvy sa iba sporadicky dostávali do útočného pásma. Svoju presilovku v 4. minúte nevyužili, naopak, presilovková kombinácia Košičanov so zakončujúcim Kafkom priniesla ďalší gól domácich. Hostia hrali v prvej tretine štyrikrát oslabení a v 15. minúte pykali opäť, keď z typickej presilovkovej pozície skóroval znovu Kafka - 4:0. Do gólovo úrodnej dvadsaťminútovky napokon prispeli aj hráči Detvy. V 17. minúte sa Ďaloga predral cez Šedivého a zblízka prepasíroval puk za Habala - 4:1.

Košičania boli v hernej pohode a hostí aj v druhej tretine často dostávali pod tlak. V 21. minúte zvýšil Šoltés na 5:1. Riečický sa musel mať v druhej tretine na pozore, vo veľkých šanciach ho neprekonali Netík či Klíma, no v 37. minúte predsa len inkasoval. Zmätok hostí v rozohrávke potrestal Nagy a zvýšil na 6:1.

Pozrite si fotogalériu

Galéria

Galéria

Hráči Detvy si od druhej tretiny dávali pozor na vylúčenia, no nabudení Košičania sa vedeli dostať do šancí. Siedmy gól domácich priniesla kombinácia prvého útoku, keď ideálnu prihrávku Haščáka zužitkoval Brophey - 7:1. Aj ďalšie minúty priniesli ofenzívne manévre košických hráčov, ďalší gól však už diváci nevideli.

HKM Zvolen - MHk 32 Liptovský Mikuláš 3:1 (0:1, 3:0, 0:0) Góly: 27. Vandane (P. Halama, Mich. Chovan), 39. Vandas (Handlovský, Vandane), 40. Kytnár (Lušňák) - 19. Rich. Huna (Nádašdi). Rozhodovali Fridrich, Nagy - Synek, Kis-Király, vylúčení 3:3, navyše Ulrych 10 min za hrubosť - Korím 10 min. za napadnutie hlavy a krku, presilovky 1:1, oslabenia: 0:0, zmeny: 41. Hollý za Kislicyna, 1485 divákov. HKM Zvolen: Tomek – Vandane, Ulrych, Zeleňák, Růžička, Drgoň, Roman – Vandas, Špirko, Handlovský – Lušňák, M. Halama, Šišovský – Zuzin, Kytnár, Mich. Chovan – P. Halama, Petráš, Andrisík MHk 32 Liptovský Mikuláš: Kislicyn (41. Hollý) – Nádašdi, M. Bača, Korím, Mezovský, Kurali, Fereta, J. Nemec, Gregor – Lištiak, Rich. Huna, Rób. Huna – J. Sukeľ, Oško, Uram – Heikila, Tamáši, Vybíral – L. Žiak, Uhrík, Nechaj Andrej Podkonický, tréner Zvolena: "Pre nás veľmi ťažký zápas, prvá tretina bola vyrovnaná, hrali sme zložito, nestrieľali sme a dostali sa aj pod tlak. V druhej tretine sme zvýšili obrátky, vytvorili si šance a padli z nich aj góly. Liptovský Mikuláš bol neustále nebezpečný a som rád, že sme celý zápas zvládli za tri body." Anton Tomko, tréner Liptovského Mikuláša: "My sme do 39. minúty, keď padol druhý gól, boli vyrovnaným súperom, v niektorých fázach aj lepší. Hokej sa však hrá na góly a zápas sme si prehrali v závere druhej tretiny. Aj prvý gól sme inkasovali lacnejší. V tretej tretine sme si nejaké šance vytvorili, no naši obrancovia nevedeli trafiť priestor bránky. Strelili sme len jeden gól, nejde nám dať už dlhšie druhý a tým trpíme. Chýbali nám aj piati hráči základnej zostavy a pri takomto oklieštenom kádri je to citeľný zásah do zostavy."

Po nedôraznom úvode sa domáci len postupne dostávali do tempa, no bez vážnejšieho zakončenia. Až M. Halama v 8. minúte bekhendom vyskúšal brankára Kislicyna. Zvolenčania ťahali šnúru ôsmich víťazných zápasov, vrátane dohrávky 2. kola práve s L. Mikulášom, prepracovali sa na tabuľkové čelo, Liptáci v októbri ešte nevyhrali a päť prehier bolo pre nich dosť veľké bremeno. Napriek tomu sa na ľade rozdielne postavenie oboch tímov v tabuľke vôbec neprejavilo, ba dokonca Liptáci úvodnú tretinu vyhrali. Pomohla im presilovka, počas ktorej v 19. minúte napálil na bránku spoza ľavého kruhu Richard Huna a trochu aj zaskočil brankára Tomeka. Okrem tejto situácie si už väčšie príležitosti nevypracovali, z domácich hráčov mal najväčšiu v 16. minúte Kytnár po dvojnásobnej dorážke strely Drgoňa.

Druhá tretina divákov viac uspávala ako vzrušovala, precitli až v 27. minúte, keď Vandane prekvapil Kislicyna a lacným gólom z ostrého uhla vyrovnal. Ku koncu 2. tretiny sa ukázali aj viaceré prednosti Zvolenčanov, najmä väčšia agresivita, a doprialo im aj šťastie. V 39. minúte sa v presilovke po strele Handlovského od modrej puk zastavil po zákroku Kislicyna pár centimetrov pred bránkovou čiarou a Vandasovi už stačilo ho len doťuknúť. Presne 16 sekúnd pred sirénou navýšil skóre ešte Kytnár po tom, čo ho úplne samého našiel pred bránkou Lušňák. V tretej tretine si už žiadnu komplikáciu domáci pri svojom deviatom víťazstve za sebou nepripustili, aj preto, že ich súpera zväzovali nepresnosti a slabý dôraz pri zakončení, vrátane nevydarenej presilovky od 49. minúty, počas ktorej nevyslali ani jednu strelu na bránku. Až v 54. minúte sa oprel do strely v ideálnom postavení Korím, no ani on nenamieril presne.

HK Dukla Trenčín - HC'05 iClinic Banská Bystrica 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) Góly: 34. Radivojevič (Luža, Sádecký), 60. Sojčík. Rozhodovali: Baluška, Štefík - Šefčík, Výleta, vylúčení: 2:4, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 3962 divákov. Trenčín: Valent – Rýgl, Luža, Kovář, Holenda, Bohunický, Frühauf, Bokroš - Radivojevič, Sojčík, Sádecký – Mikula, Ölvecký, Hecl – D. Hudec, Švec, Pardavý ml. - T. Varga, Bližňák Banská Bystrica: Williams – Marshall, Miller, Kubka, Ďatelinka, Sloboda, Mihálik, Kupec – Gábor, Češík, Kabáč - Higgs, Török, Sýkora - Asselin, Faille, Selleck – Lichanec, Buc, R. Varga, od 31. Košecký Ján Pardavý asistent trénera Trenčína: "Bol to výborný zápas, ktorý priniesol veľa bojovnosti a súbojov, možno nie až toľko hokejovej krásy. Bolo to celé o jedinom góle, a hoci sme možno neboli lepší ako Bystričania, ktorí vyhrávali najmä v našom obrannom pásme veľa súbojov, naša bojovnosť a obetavosť znamenala, že sme tento pre nás veľký zápas dotiahli do šťastného konca. V závere sme si napriek tlaku súpera ešte počkali na našu šancu a poistili sme víťazstvo." Dan Ceman, tréner Banskej Bystrice: "Bol to typický súboj týchto dvoch súperov, v ktorom bolo veľa fyzickej hry. My sme sa síce snažili, ale domáci nám neumožňovali vypracovať si veľa čistých šancí a množstvo našich striel sa im podarilo blokovať. V defenzíve sme urobili jedinú veľkú chybu, ktorú Trenčín využil a hoci naši hráči hrali poctivo, tento dobrý zápas sa pre nás skončil prehrou."

Prvá tretina sa začala plynule a dlho sa hralo bez prerušenia, pričom súperi ponúkali svižný hokej. Keďže ani jedno mužstvo nevyužilo ani presilovky o dvoch hráčov, napriek šanciam sa na otvorenie skóre muselo čakať. Aj v druhej časti sa súperi zameriavali najmä na pozorné bránenie v snahe nepustiť protivníka do tlaku, a keď aj vznikli strelecké príležitosti, brankári boli na svojich miestach až do 34. minúty, keď Radivojevič dôraznou strelou poslal odrazený puk do siete a Trenčín sa ujal vedenia.

Bystričanom nezostávalo iné, iba pridať na dôraze v útočnej fáze, proti v defenzíve koncentrovane hrajúcum domácim sa však nedokázali presadiť. V 55. minúte neuspel vo veľkej šanci zblízka hosťujúci Higgs, a keďže domáci záverečnému náporu súpera odolali, gólman Dukly Valent si zaslúžene pripísal ďalšie čisté konto. Päťdestapäť sekúnd pred sirénou pri hre Banskej Bystrice bez brankára spečatil výsledok Sojčík a vzápäti ešte Radivojevič trafil žrď.

HK Nitra - MHC Nové Zámky 5:3 (2:1, 1:2, 2:0) Góly: 4. Bortňák (Kerbashian), 15. Slovák (Lantoši), 36. Lantoši, 55. McCormack (Slovák), 60. Rapáč (Scheidl, Bortňák) - 12. H. Ručkay (J. Jurík), 24. Jakúbek (Fábry), 28. Nejezchleb (Juraško) Rozhodovali: Kalina, Kincses - Jobbágy, Árkovics, vylúčení: 5:7, navyše: Novák (Nové Zámky) TH za nešportové správanie, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 2929 divákov. Nitra: Šimboch - Mezei, McCormack, Rais, Morrison, Sloboda, Pupák, Rácz - Lantoši, Slovák, Blackwater - Buček, Richard, Scheidl - B. Rapáč, Bortňák, Kerbashian - Hrušík, Čaládi, Fominych - Pätoprstý Nové Zámky: Košarisťan - Juraško, Andersons, Zaťko, Henderson, M. Novák, Ordzovenský, Hatala, Kudla - Štrauch, R. Hruška, Pospíšil - J. Jurík, Zbořil, H. Ručkay - Rogoň, Urban, Nejezchleb - Bajtek, Fábry, Jakúbek Antonín Stavjaňa, tréner Nitry: "Bolo to derby so všetkým, čo k tomu patrí. V zápase bolo veľa emócií. Povedal by som, že väčšinu času, sme boli lepším mužstvom. Bohužiaľ, pre nás, brankár Košarišťan dnes chytal výborne. Keby sme premenili šance, ktoré sme mali, tak výsledok by bol pre nás určite priaznivejší. Podarilo sa nám otočiť nepriaznivé skóre z 2:3 a v závere sme to ešte poistili. Svojich hráčov musím pochváliť, hlavne za nasadenie." Milan Jančuška, tréner Nových Zámkov: "Videli sme zaujímavý zápas s množstvom šancí na oboch stranách. Bola výborná atmosféra, ktorú tvorili oba fankluby, ako nitriansky, tak aj náš novozámocký, za čo im patrí vďaka. Zápas sa lámal za stavu 3:2 v náš prospech, kde sme urobili veľkú chybu a súper vyrovnal. Rozhodovali detaily a vylúčenia, ktorých bolo na moje gusto trochu veľa. Neboli sme horším mužstvom a body nám pretiekli medzi prsty. Za stavu 3:2 pre nás, sme mali hru vo svojich rukách a boli sme v tej časti hry lepším mužstvom, škoda, že sme to nevyužili."

Atraktívny derby zápas medzi Nitrou a Novými Zámkami sa odohrával vo výbornej atmosfére, ku ktorej pripeli oba tábory. Úvodná tretina priniesla tri góly. V 4. minúte šikovne tečoval puk Bortňák a Nitra viedla 1:0. Vyrovnanie zabezpečil v 12. minúte Ručkay, ktorý si našiel puk v skrumáži - 1:1. V 15. minúte urobila hosťujúca defenzíva chybu a tú dokázal potrestať Slovák - 2:1. Po skončení tretiny nastala potýčka medzi Slovákom a Novákom. Pri odchode do kabín sa do nej zaplietol aj domáci vedúci mužstva a musel opustiť striedačku. Rovnako putoval predčasne pod sprchy za trest v hre aj hosťujúci obranca Novák.

V 24. minúte zaskočil Jakúbek brankára Šimbocha strelou z kategórie chytateľných - 2:2. Nitrania mali výhodu presilovej hry o dvoch hráčov, ale Zámčania ju dokázali ubrániť. Veľkú zásluhu mal na tom brankár Košarišťan, ktorý predviedol fantastický zákrok lapačkou proti strele Blackwatera. Vzápätí, po nevyužitej presilovej hre Nitry mali početnú výhodu hostia a tým sa už darilo lepšie. Výbornú prácu cloniaceho Urbana zúžitkoval v 28. minúte Nejezchleb - 2:3. Hostia mohli odskočiť aj na rozdiel dvoch gólov, ale prečíslenie troch proti jednému nedokázal využiť Hruška. V 36. minúte urobil chybu Rogoň, ktorého prihrávku stredom zachytil Lantoši a namieril presne pri tyčku - 3:3.

V tretej tretine ukazovali väčšie chcenie po víťazstve domáci, ale v zakončení im chýbal dôraz. Hostia sa väčšinu tretiny bránili, čo proti ofenzívnemu mužstvu, akým je Nitra, nebol najlepší nápad. Domáci mali niekoľko šancí, ale gólovo sa ujala až presná strela McCormacka z 55. minúty a Nitra viedla 4:3. Zámčanom zostávalo 5 minút na vyrovnanie, ale sily už ubúdali. Definívu výsledku 5:3, dal 58 sekúnd pred koncom Rapáč, ktorého našiel presnou prihrávkou Scheidl.