TASR

Včera o 18:52 čítanie na minútu 0 zdieľaní Hlavné mesto plánuje zrekonštruovať budovu bývalých kúpeľov Grössling

Na snímke súčasný stav budovy bývalých kúpeľov Grössling 19. októbra 2018 v Bratislave. — Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 19. októbra (TASR) - Hlavné mesto získalo po dlhoročných súdnych sporoch budovu mestských kúpeľov Grössling späť do svojej správy. Plánuje ju zrekonštruovať. Na obnovu navrhlo mesto do rozpočtu na rok 2019 predbežne 800.000 eur. Uviedol to bratislavský primátor Ivo Nesrovnal.

Dodal, že súdny spor o budovu trval dlho, výsledok je, že mesto prevzalo objekt do svojich rúk. "Spor je vyriešený, ďalší program vyriešený, kúpele Grössling sa vrátia Bratislavčanom," poznamenal Nesrovnal. Sumu na rekonštrukciu odhadli na základe obhliadok, diskusií a konzultácií.

"Mojou predstavou je zrekonštruovať budovu v nízkoenergetickom režime, čo je možné aj s ohľadom na prísne pravidlá obnovy pamiatok," povedala hlavná architektka Bratislavy Ingrid Konrad.

Budova mestských kúpeľov Grössling je ikonickou stavbou Bratislavy a zároveň národnou kultúrnou pamiatkou. Postavili ju v roku 1895 pod názvom Bad Pozsony a ako kúpele slúžila Bratislavčanom až do roku 1994. Odvtedy budova chátra.

Od roku 2007 bola prenajatá spoločnosti Synaphea, ktorá sa zaviazala kúpele zrekonštruovať a využívať ich ako polyfunkčný objekt s pôvodnou kúpeľnou funkciou s poskytovaním privátnych zdravotných služieb. Keďže spoločnosť svoj záväzok neplnila, mesto jej v roku 2013 vypovedalo zmluvu a nasledovali súdne spory až do roku 2017, kedy nájomca budovu mestu odovzdal. Budovu kúpeľov mesto prevzalo v katastrofálnom stave, zistilo sa tu masívne zatekanie do objektu cez poškodené strešné konštrukcie a krytiny a ostatné klampiarske prvky a znečistenie objektu vtáčím trusom.

Budovu kúpeľov Grössling postavili podľa projektu viedenského architekta Alberta Svobodu a boli v nej sedacie a vaňové kúpele. K rozšíreniu kúpeľov o nové krídlo došlo v roku 1914. V časti budovy orientovanej na Dunaj vybudovali aj šermiarsku sálu. V roku 1917 Priemyselná banka predala kúpele Prešporskej obchodnej a úvernej banke a kúpele Pozsony sa zmenili na akciovú spoločnosť Grössling. Posledné rozširovanie kúpeľov sa udialo v rokoch 1929 a 1930, kedy sa kúpele rozrástli o nové byty. V roku 1946 odkúpilo kúpele mesto. V roku 1994 boli po takmer 100 rokoch kúpele uzatvorené kvôli havarijnému stavu.