TASR

IMT Smile vydávajú nový singel Poď so mnou

Pilotným singlom albumu Budeme to stále my bola skladba s rovnomenným názvom, ktorá sa stala veľkým hitom.

IMT Smile s Kalim. — Foto: Archív IMT Smile

Bratislava 19. októbra (TASR) - Nový singel Poď so mnou skupiny IMT Smile je ďalšou ochutnávkou z pripravovaného albumu Budeme to stále my, ktorý vychádza budúci týždeň. Vo videoklipe sú exkluzívne zábery z ich bratislavského štúdia na Kolibe. TASR informovala PR manažérka vydavateľstva Universal Music Ľuba Svatá.

Pilotným singlom albumu Budeme to stále my bola skladba s rovnomenným názvom, ktorá sa stala veľkým hitom. Okrem toho, že na YouTube má už vyše 2 miliónov videní, v slovenských rádiách je najhranejšou skladbou už trinásť týždňov po sebe (zdroj ifpi.cz).

Ďalším singlom, ktorým IMT Smile definitívne potvrdili, že svojim fanúšikom prinášajú naozaj kvalitný album, je pieseň Poď so mnou. O text piesne sa postaral Vlado Krausz spolu s Kalim, pričom autorstvo hudby patrí Ivanovi Táslerovi, ktorému sa podarilo prepojiť reggae rytmy s osobitým rukopisom IMT Smile. Okrem Ivana Táslera a Kaliho tu počuť aj speváčku Veroniku Ronie Adamičkovú, ktorá naspievala vokály. K finálnemu zvuku prispel aj slovenský DJ a producent Peter Pann. O klip sa postaral talentovaný Laco Rychtárik, ktorý už s IMT Smile spolupracoval na klipe Príbeh príbehov.

„Naša spolupráca s Kalim vznikla úplne spontánne. Keď som zložil hudbu k pesničke Poď so mnou, hneď som tam počul Kaliho. Tak som mu zavolal a povedal mu svoju predstavu. Keďže sa mu môj nápad páčil, zavolal som ho k nám do štúdia. Potom už to išlo rýchlo,” porozprával o vzniku spolupráce Ivan Tásler.

Vydanie albumu Budeme to stále my je naplánované na 26. októbra. Bude na ňom desať piesní, medzi ktorými sa objavia aj ďalšie prekvapivé spolupráce, počnúc skladbou Podaj mi ruku so Szidi Tobias alebo s českou kapelou Chinaski v pesničke Osud. Keďže album vznikal v štyroch rozličných krajinách a na dvoch rôznych kontinentoch, možno právom povedať, že je skutočne svetový a rozhodne je sa na čo tešiť.

Pieseň Poď so mnou, ale aj ďalšie hity od IMT Smile si môžu fanúšikovia vychutnať aj na ich decembrových vianočných koncertoch, pôjde o veľkolepú šou plnú kvalitnej hudby a zábavy. V Bratislave si môžu záujemcovia vybrať z dvoch termínov 6. a 8. decembra (koncert 7. decembra je vypredaný). V Košiciach sa IMT Smile na fanúšikov tešia 14. decembra.