Herečka Keira Knightley zakazuje svojej dcére pozerať kultové rozprávky. Dôvod stojí za zamyslenie

WASHINGTON 20. októbra - Rozprávky a filmy z dielne Disneyho obľubujú všetky deti. Často si ich radi pozrú aj dospelí a zaspomínajú si na svoje detstvo. Nie každý dej a myšlienka je ale tak úplne vhodná pre naše ratolesti. To si uvedomuje aj herečka Keira Knightleyová a tak v jej rodine existujú určité prísne pravidlá. Jej dcérka má totiž zákaz pozerať vybrané rozprávky a jej mamička to vie veľmi jasne odôvodniť. Keira totiž nesúhlasí s posolstvami niektorých rozprávok a nechce, aby ovplyvňovali jej malú princeznú.

Snehulienka ani Malá morská panna

Dcérka Edie má napríklad zakázanú kultovú rozprávku Snehulienka z roku 1950, pretože práve čiernovlasá Snehulienka čaká na bohatého muža, aby ju zachránil. „Nie,“ rázne povedala Keira. Rovnako tak sa u herečky v dome nikdy na obrazovke neobjaví rozpráva o Malej morskej panne. „Toto je presne ten film, ktorý ma dosť hnevá, pretože sa mi naozaj veľmi páči. Ale tiež je to u nás zakázané. Myslím, že piesne sú skvelé, ale vzdať sa svojho krásneho hlasu kvôli mužovi už nie. Problém je, že mám naozaj rada Malú morskú pannu. Je to trochu zložité ale držíme sa toho, že to nepozeráme,“ vysvetlila svoj pohľad na túto rozprávku herečka.

Obľúbená modrá rybka

Veľmi obľúbenou rozprávkou u nich doma je podľa herečky „Hľadá sa Dory“. Úžasná je vraj aj rozprávka „Ľadové kráľovstvo“ a v poriadku je aj príbeh o odvážnej Vaiane. Keira všetky tieto rodinné tajomstvá odhalila v relácii známej americkej moderátorky Ellen DeGeneresovej, ktorá zhodou okolností darovala svoj hlas modrej rybke Dory. Preto jej reakcia na obľúbené filmy u Knightleyovcov, je celkom pochopiteľná. „Naozaj sú niektoré dobré. Ale najlepšia je Dory,“ okomentovala DeGeneresová.

Známa herečka sa neštíti ani si v rozprávkach zahrať. Najnovšie sa totiž objaví v jednej s názvom „Luskáčik a štyri kráľovstvá“. Na natáčanie si veľmi dobre pamätá a asi naň ani nikdy nezabudne. Jej parochňa vyzerala ako cukrová vata, bola veľmi farebná a plná trblietok. „Rozprávku sme natáčali takmer pred dvoma rokmi a myslím, že ešte teraz mám v dome trblietky. Je nemožné sa ich zbaviť. Je to naozaj katastrofa. Určite odteraz budem mať v zmluve, že nebudem pracovať s trbliektami. Nikdy,“ dodala na záver herečka.