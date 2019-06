Inzercia

Podnikanie v gastro oblasti na Slovensku - tipy, ktoré vás zachránia pred bankrotom

V dnešnej dobe stačí len malá prechádzka a pokiaľ nebývate v Hornej Dolnej, z každého rohu na vás bude číhať iný podnik. Tam ponúkajú tradičné slovenské jedlá, hentam zas natrafíte na talianske špeciality, alebo že by ste dnes zatúžili po niečom indickom?

V podstate je to úplne jedno, pretože už v hlave spriadate vlastné plány. Dostali ste skvelý nápad a rozhodli ste sa prísť na trh s niečím originálnym. A keď už ste konečne prekonali nechuť z tej všetkej byrokracie, začali ste si určovať čiastkové ciele. Pokojne sa usaďte, vezmite si šálku teplej kávy a venujte pár minút článku, ktorý vám poradí, ako predchádzať začiatočníckym chybám v gastro priemysle.

Chyby, ktorých by ste sa rozhodne nemali dopúšťať

Práca s ľuďmi je síce pekná, no náročná. Každý jeden deň prežitý v gastro prevádzke vám toho dokáže mnoho dať, ale i mnoho vziať. Nie nadarmo sa hovorí, že je to jeden z najkrajších, no zároveň najťažších druhov podnikania, preto by ste si ešte predtým, ako sa na túto cestu vydáte, mali uvedomiť pár jednoduchých zákonov, ktoré fungujú či sa vám to páči, alebo nie.

Foto: pxhere.com

Chcete podnikať len kvôli peniazom

Pokiaľ ste sa do týchto vôd vrhli len s vidinou zisku, tu vás zastavíme. Predídete tak prvotnému sklamaniu, keď vám po prvom mesiaci nenaskočia na účte milióny. S tým, že zo začiatku budete do podnikania vrážať takmer všetok svoj čas, musíte počítať. Nikto vám ale nepovie to, že na začiatku budete okrem času vrážať do podnikania aj takmer všetky svoje úspory. Teda ak nie všetky. A potom, čo ani po pol roku nebudete tak úplne ziskový, môžete stratiť svoju chuť, vášeň a motiváciu. Preto by ste sa mali radšej plne sústrediť, a svoj čas a energiu vrážať do prospešnejších vecí. Napríklad do hľadania kvalitného šéfkuchára.

Foto: Archív autora

Odmietate prijať konštruktívnu kritiku

Je jasné, že produkt, s ktorým ste na svet prišli, sa vám už teraz zdá dokonalý. Bez akéhokoľvek váhania ho preto uvediete do svojej ponuky, no akosi sa nestretne s úspechom u zákazníkov a vám už len zostáva rozmýšľať, prečo to tak asi je. A možno naozaj preto, že sa vám tí známi snažili dobre poradiť. Zdravé sebavedomie a sebadôvera vôbec nie sú zlé vlastnosti, no mali by ste sa naučiť občas počúvať aj názory okolia. Koniec koncov, sú to vaši potencionálni budúci návštevníci.

Foto: Bigstock.com

Ako byť o poriadny kus ďalej, ako ostatné zariadenia

Kto šetrí, má za tri. Áno, toto je síce pravdivé, no potrebujete sa naučiť správne to aplikovať. Šetriť na kvalitnom personáli, profesionálnom projekte alebo akýchkoľvek technických zariadeniach nie je tá správna cesta. V skutočnosti sa hovorí “byť o krok vpred”, avšak v tejto oblasti to tak celkom neplatí. Na to, aby ste dokázali predbehnúť konkurenciu a napredovať doslova míľovými skokmi, je potrebné vhodné vybavenie. Dnešný trh je doslova presýtený rôznymi produktami a prístrojmi, ktoré vám prácu nielen uľahčia, ale vo viacerých smeroch aj skvalitnia. Profesionálne gastro zariadenie by tak nemalo chýbať v žiadnej nadupanej prevádzke.

Foto: pxhere.com

V skratke, pri podnikaní v oblasti akou je gastro, je potrebné uvedomiť si pár jednoduchých trikov. Počúvať dobre mienené rady, naučiť sa oddeliť konštruktívnu kritiku od tej nekonštruktívnej, sledovať neustále sa vyvíjajúce gastronomické trendy, nepodceniť marketing, a hlavne naučiť sa šetriť, avšak na tých správnych miestach!