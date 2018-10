Petronela Svečnjaková

Včera o 20:19 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Po novom už chodníky pred domom či bytovkou čistiť nemusíte

Námahu vám ušetrí novela zákona o pozemných komunikáciách.

— Foto: Pixabay.com

BRATISLAVA 21. októbra - Ak ste sa počas zasnežených zimných mesiacov vždy museli trápiť s odhŕňaním snehu z chodníka pred domom či bytovkou, máme pre vás dobrú správu. Túto zimu to už za vás urobí mesto či obec, kde žijete. Zmenu priniesla novela zákona o pozemných komunikáciách, na základe ktorej už za stav chodníkov nie sú zodpovední vlastníci, správcovia ani užívatelia nehnuteľností.

Foto: Pixabay.com

Samosprávy údržbu chodníkov zabezpečujú už od tohto mája. Zodpovedajú zároveň aj za úrazy, ktoré sa na chodníkoch stanú. Ak mestá a obce svoje povinnosti nedodržia, môžu zaplatiť pokutu až do 33 190 eur. Ako však píše denník SME, krajské mestá na to zatiaľ nemajú peniaze ani ľudí. Na to, aby sa o chodníky mohli celoročne starať, budú musieť navýšiť svoje rozpočty o najmenej 200 000 eur.

Nie všade však situácia vyzerá čierne. Viacero menších miest či obcí proti chodníkovej novele neprotestuje. Ako sa napríklad pre spomínaný denník vyjadrila zástupkyňa mesta Svidník Kristína Tchirová, nové nariadenie pravdepodobne viac peňazí z mestského rozpočtu neukrojí.