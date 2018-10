Fotografovi sa podarilo zachytiť krásu nočnej Bratislavy. Romantické fotky obdivuje celý svet

Dominika Dobrocká

Nádherné nočné zábery predstavujú Bratislavu, ako ju nepoznáme.

— Foto: Instagram/radoslavzatovic

BRATISLAVA 21. októbra - Noc je čarovná sama o sebe. Keď sa však do tmy zahalia mestá, umelé osvetlenie dokáže narobiť zázraky. Vďaka mladému fotografovi a vysokoškolákovi Radoslavovi Zatovičovi, sa aj naše hlavné mesto dočkalo svojich čarovných nočných záberov. To, čo majú obyvatelia a návštevníci Bratislavy bežne pred očami, povýšil a poukázal na skrytú krásu. „Keď vidím nejaké pekné miesto, predstavujem si ho ako obraz. Mám nutkanie si momenty niekam uložiť, a keďže nemám fotografickú pamäť, musím si pomôcť technikou,“ cituje Radoslava portál sme.sk. Svoje zábery zverejnil na Instagrame a treba priznať, že tento mladý muž má nefalšovaný talent. Ale to už posúďte sami.

Staré Mesto

Foto: Instagram/radoslavzatovic

Grasalkovičov palác

Kapucínska ulica

Most SNP

Pohľad na nočnú Bratislavu

Michalská brána

Slovenské národné divadlo

Slavín

Tunel pre električky