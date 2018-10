TASR

Moscon vyhral štvrtú etapu Gree-Tour Kuang-si, Baška na 107. mieste

Slovenský cyklista figuruje celkovo na 116. pozícii so stratou 6:42.

Slovenský cyklista Erik Baška, archívna snímka. — Foto: TASR/Erika Ďurčová

Nongla 19. októbra (TASR) - Taliansky cyklista Gianni Moscon triumfoval vo štvrtej etape pretekov Gree-Tour Kuang-si v Číne z Nanningu do Nongly (152,2 km). Jazdec tímu Sky prišiel do cieľa s 5-sekundovým náskokom pred Rakúšanom Felixom Großschartnerom (Bora-Hansgrohe). Tretí bol Rus Sergej Černeckij (Astana) so stratou ôsmich sekúnd na víťaza. Jediný slovenský zástupca v pelotóne Erik Baška z Bory-Hansgrohe finišoval na 107. mieste s odstupom 6:06 min.

Rovnaké poradie na prvých troch miestach je aj na čele priebežnej klasifikácie. Baška figuruje celkovo na 116. pozícii so stratou 6:42.