V McDonald’s oslávil 90: Pán Jindřich je najstarším brigádnikom. Svoju prácu má rád, no mrzí ho jedna vec

Vysoký vek nezohráva žiadnu úlohu. Pán Jindřich oslávil 90 rokov a stále pracuje.

PRAHA 22. októbra - Oslava v detskom kútiku v reštauráciach McDonald´s je snom takmer každého dieťaťa. Zábava s kamarátmi, smiech a k tomu hranolčeky s hamburgerom. Väčšinou na týchto miestach oslavujú práve deti, no v jednej z pražských pobočiek tomu bolo trošku inak. Jeden zo zamestnancov totiž oslávil neuveriteľné okrúhliny. Jindřich Kochrda je najstarším zamestnancom obľúbeného reťazca v Českej republike. So svojimi priateľmi a kolegami oslávil 90. narodeniny. To však nie je všetko.

Pán Kochrda svoje jubileum oslávil hneď dvojnásobne. Okrem úctyhodného veku totiž už presne 10 rokov pracuje pod značkou jednej z najznámejších svetových firiem. Má na starosti balíkovací lis a pracuje na čiastočný úväzok. Starý pán ako mnohí ďalší pracuje takmer celý život. Ako priznal pre portál prazsky.denik.cz, vždy do svojho zamestnania chodil riadne, nemeškal a pracovať je zvyknutý. „Dnes je to iné. Aj tu v McDonald´s mi trochu vadí fluktuácia. Starších pracovníkov, ako som ja, je dnes málo a je to škoda,“ dodal pre prazsky.denik.cz. Oslava podľa všetkého prebehla dobre a všetci zúčastnení sa podľa záberov dobre bavili.

Jindřich, ktorému desiatu do práce ešte vždy chystá pani manželka, sa už 31. decembra chystá na odchod do úplného dôchodku. Plánuje sa potom viac venovať svojej panej, domácnosti ale aj záhradke.