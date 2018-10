Dominika Dobrocká

Včera o 14:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Má rakovinu, no zarobené peniaze radšej investuje do výsadby lesa. Žije takto už 33 rokov

Príroda a les je pre neho všetkým. Deduško je obrovským vzorom pre celý svet.

— Foto: Repro foto YouTube

Odlesňovanie je obrovský problém, ktorý trápi celý svet. Väčšina z nás o ňom vie, no len malé percento z nás ľudí sa snaží s týmto problémom bojovať. K tej malej hŕstke patrí aj 76-ročný Číňan Wej Fafu, ktorý sa netají svojou láskou k prírode, lesom a stromom. Staručký pán každé ráno vstáva s istým cieľom. Prichádza do svojho lesa, ktorý bol v minulosti zničený požiarom, a vysádza tu nové stromčeky. Deduško sa totiž nedokázal ďalej pozerať na zničenú prírodu, ktorá ho obklopovala a tak sa pred 33 rokmi rozhodol splniť obrovskú misiu. Doteraz sa mu podarilo vysadiť nové stromčeky na rozlohe až 76 hektárov.

Wej je svojmu lesu verný a nikdy by ho nezapredal. Potvrdilo sa to, keď mu zaň lesníci, ktorí chceli stromy vyťažiť, ponúkli neskutočných 15 miliónov jüanov (takmer 2 milióny eur). Deduško bojujúci s rakovinou túto ponuku razantne odmietol. Peniaze by sa mu síce zišli, no v žiadnom prípade nesúhlasil. Všetko, čo zarobí na svojej farme, neinvestuje na svoju liečbu ale na nové hnojivá a malé stromčeky. Tým potvrdil aj to, že je les jeho obrovskou srdcovkou a obetuje preň čokoľvek. Pán Wej je vzorom nielen pre domácich ale aj pre ľudí žijúcich za hranicami Číny. Obetavý deduško je nádejou pre ľudstvo. Mnohí totiž veria, že jeho konanie prispeje ku krajšej a ekologickejšej planéte.