Dominika Dobrocká

Dnes o 21:19 čítanie na 5 minút 0 zdieľaní Opitý vodič zabil ženu aj s jej nenarodeným dieťaťom. Smútiaci otec mu venoval úprimný odkaz, ktorý láme srdcia

Milujúci otec a manžel tragicky prišiel o svoje dva poklady. Opitému vodičovi odkázal úprimné a silné slová.

— Foto: Facebook/Zach Kincaid

SAN JACINTO 22. októbra - Bolesť zo straty blízkeho človeka pre hlúposť a nezodpovednosť niekoho iného, sa nedá zmerať. Nedokážu ju vyjadriť žiadne slová. Stačí okamih a život naberie úplne iný rozmer. Veľmi dobre to pozná a na vlastnej koži to žiaľ prežila rodina Krystil Kinkaleovej. Tá sa v bežný deň 9. septembra 2018 vracala večer z práce domov. Keďže bola manželka a matka už štyroch detí v očakávaní a pod srdcom nosila svoju dcérku, odišla z práce domov skôr. Dôvodom bola bolesť chrbta spôsobená 36. mesiacom tehotenstva a aj to, že chcela svojim ratolestiam pripraviť desiatu do školy. Jej manžel bol na služobnej ceste, a tak bola na všetko sama. Cesta domov sa však v sekunde zmenila na tragédiu. Situáciu veľmi presne dokázal opísať manžel vodičky, ktorý s ňou práve telefonoval.

Foto: Facebook/Zach Kincaid

Do minivanu, ktorý Kristyl riadila, narazil iný vodič. „Počul som jej krik, zvuk bŕzd a náhle ticho. Počul som požiar, hlasy ľudí, ktorí sa ju snažili vytiahnuť. Počul som aj požiarnikov, ktorí sa snažili rozrezať auto. Kričal som do telefónu a žiadal, aby mi povedala, že je v poriadku. Niekto mi povedal, že dýcha,“ opisuje chvíle bezradnosti zúfalý manžel. Do telefónu kričal, že je jeho milovaná tehotná. Čakal ďalších 15 minút na linke, kým neutíchol zvuk pílenia železa. Nastalo ticho a on opäť kričal. Policajt, ktorý zdvihol telefón mu oznámil, že jeho manželka má pulz a bola prevezená helikoptérou do nemocnice. „Bol som od nej viac ako 700 kilometrov a cítil som sa úplne bezmocne. Trvalo asi 12 hodín, kým som ju konečne videl,“ spomína milujúci muž, ktorý celú noc čakal na letisku, aby sa prvým letom dostal domov.

Jeho telefón počas týchto hodín prijímal len zlé správy. Krystil museli lekári vykonať okamžitý cisársky rez, pričom jej zistili vnútorné krvácanie. Podrobila sa ďalšej operácii, pri ktorej jej bola odstránená slezina. Krvácanie však neustávalo. Vtedy vystrašený muž prijal smutnú správu. „Zavolali mi a povedali, že je dieťatko mŕtve. Dôvodom bolo, že ho vybrali už neskoro a nemalo žiaden pulz. Resuscitácia nepomohla. Placenta sa oddelila od steny maternice a moja dcérka zomrela v dôsledku nedostatku krvi a kyslíka,“ prezradil dôvod. Pre zarmúteného muža bolo najťažšie oznámiť túto smutnú správu svojim štyrom deťom. „Bolo pre mňa fyzicky bolestivé pozerať sa na to, ako sa túto informáciu snažia znova a znova spracovať,“ vysvetlil.

Foto: Facebook/Zach Kincaid

To však nebolo všetko. Milujúci muž totiž musel dať povolenie na odpojenie jeho ženy od prístrojov. Deťom tak musel oznámiť aj ďalšiu smutnú správu. „Prišli do nemocnice a mysleli si, že sa stretnú so svojou malou sestričkou. Musel som im povedať, že obe odišli do nebíčka. Nedokážem ich pred tým ochrániť a idem sa zblázniť z toho žiaľu.“ Po tom, ako musel vdovec pristúpiť k najťažšiemu rozhovoru so svojimi deťmi, dozvedel sa aj o bezočivosti šoféra, ktorý zabil jeho manželku a nenarodenú dcérku. Ukázalo sa totiž, že bol dotyčný opitý, jeho rýchlo bola 135 km/h a ešte si aj nahrával video a naživo ho vysielal na sociálnej sieti. „Tento muž, Mack Forestal, je obvinený z jednej neúmyselnej vraždy pod vplyvom alkoholu. V súčasnosti je prepustený na kauciu. Nikto vo ale neobvinil z vraždy mojej dcéry,“ prezradil zarmútený muž.

To sa však podľa zákonov nedá hodnotiť a úmysel zabitia by musel byť preukázateľný. Mladý vdovec si však myslí úplne niečo iné. „Podľa môjho názoru, keď išiel na večierok triezvy, vedel, že naspať pôjde autom. On si však vypil, nasadol do auta a spôsobil autonehodu. To nie je dostatočný dôkaz jeho zámeru? Zákon ale tvrdí opak. Podľa neho by totiž bolo možné dokázať jeho úmysel iba vtedy, ak bol už v minulosti odsúdený za vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu.“ Mužova dcéra bola vyvinutá ľudská bytosť a práve preto je presvedčený, že by mal byť niekto za jej smrť potrestaný. Svoju dcérku držal v náručí iba raz a naposledy. Bolo to v momente, keď ju rodina pochovávala. „Snažím sa z toho spamätať. Teraz sme s deťmi ostali sami a nie je to vôbec jednoduché. Verím však, že to zvládneme, musíme kvôli Krystil a Ave.“

Foto: Facebook/Zach Kincaid

Nešťastný a smútiaci muž, manžel a otec odkázal človeku, ktorý spôsobil jeho rodine utrpenie veľmi tvrdé, no pravdivé slová:

„Forestal, chcem ti povedať, že ma bolí srdce aj za vašich blízkych. Je naozaj veľmi ľúto tých, ktorí vás ľúbia, pretože tu zostanú bez vás. Je mi veľmi ľúto aj vašich detí, ak nejaké máte. Keď prišlo k tej havárii, uvedomil som si, že ľudia robia chyby. Znepokojil ma však váš príspevok na Facebooku. Nedokážem pochopiť, prečo ste rozhodli, že nahrávanie videa je dôležitejšie ako horiace auto mojej ženy, ktorá v ňom zomierala spolu s mojou nenarodenou dcérou. Vy ste sa im ani nepokúsili pomôcť. V tom momente som pocítil, že sa vo mne niečo zlomilo. Bolo mi vás ľúto. Videl som človeka, ktorý nepozná cenu života. Videl som človeka, ktorý verí, že v živote sú dôležité veci a nie vzťahy.

Zistil som aj, že vám vôbec nezáleží na životoch druhých. Neskôr som sa totiž dozvedel, že ste v zákrutách jazdili dvojnásobnou rýchlosťou, ako je povolená a vrazili ste do mojej ženy. Pán Forestal, čo ste tým dosiahli? Nikdy ste sa ma nepožiadali o odpustenie. Ja sa teraz musím každý deň až do konca života pozerať do očí mojich detí a vidieť, ako sa v nich niečo rúca. So svojou ženou som žil takmer 13 rokov. Teraz si musím uvedomiť, že už ju nikdy nebudem počuť, nikdy ju nepobozkám ani nebudem cítiť jej vôňu. A viete čo? Nikdy sa nepozriem do očí mojej dcérky a nebudem ju počuť smiať sa.

Vaše rozhodnutie mi zničilo rodinu. To nebola voľba mojej ženy ani mojich detí. Bola to len vaša voľba. Vy ste sa rozhodli zachovať neľudsky. Aj napriek obrovskej bolesti dúfam, že budete mať dostatok času na premýšľanie a stanete sa lepším človekom. Dúfam, že sa budete snažiť tento svet urobiť lepším. Chcem a verím, že si všetci, ktorí si v živote čo i len raz sadli za volant v podnapitom stave, prečítali tieto slová.“