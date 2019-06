Inzercia

Priaznivý vplyv vlákniny na náš organizmus

Každý, kto sa aspoň okrajovo zaujíma o zdravú stravu a prevenciu ochorení už určite počul o význame vlákniny. Viete, v akých potravinách je pre nás vláknina dostupná? Koľko gramov vlákniny potrebujú muži a koľko ženy?

Vláknina a jej formy

Vláknina je rastlinný karbohydrát, zložka potravy, ktorú náš tráviaci trakt nedokáže úplne rozložiť a zmetabolizovať. Na rozdiel od iných komponentov v strave (ako cukry, tuky a bielkoviny) sa nerozkladá, prechádza naším tráviacim traktom temer intaktná (bez zmeny). Z toho vyplývajú aj jej pozitívne účinky na náš organizmus, o ktorých si napíšeme nižšie.

Vláknina existuje v troch formách:

Rozpustná vláknina - vo vode sa rozpúšťa a tvorí gélovitú hmotu. Tento typ vlákniny dokáže znižovať tlak krvi a hladiny cukru. Rozpustná vláknina sa nachádza napríklad v ovsených vločkách, hrášku, mrkve, fazuli, jablkách, citrusových plodoch, v jačmeni a vo vláknine nazývanej psyllium. Rozpustná vláknina je čiastočne rozložiteľná (fermentovaná) baktériami v tráviacom trakte. Nerozpustná vláknina - nie je rozpustná vo vode. Urýchľuje prechod stolice z čriev a zvyšuje jej objem. Nerozpustná vláknina je vhodná hlavne pre ľudí s chronickou zápchou a nepravidelným vyprázdňovaním. Obsiahnutá je napríklad v listovej zelenine, šupkách, orechoch a semienkach. Nerozpustná vláknina nie je vôbec metabolizovaná v črevách. Rezistentný škrob je forma vlákniny, ktorá nie je strávená v tenkom čreve. V pôvodnej forme sa dostáva do hrubého čreva, kde prispieva k tvorbe nových črevných baktérií. Rezistentná škrob nájdete v cestovinách al dente, nezrelých banánoch, uvarených a následne ochladených zemiakoch a ochladenej ryži.

Vo väčšine potravín, ktoré obsahujú vlákninu, sa nachádzajú obe formy - rozpustná aj nerozpustná, v niektorých potravinách prevláda však jeden typ nad druhým.

Účinky vlákniny na náš organizmus

Pri pravidelnej konzumácii vlákniny môžete očakávať tieto pozitívne vplyvy:

Spravidelnenie vyprázdňovania - dostatok vlákniny zmäkčuje stolicu, urýchľuje prechod stolice cez hrubé črevo a dochádza k regulácii vyprázdňovania. Vláknina je však vhodná aj pre ľudí, ktorých trápia chronické hnačky. V tomto prípade funguje naopak, spevňuje stolicu a dodáva jej pevnú konzistenciu.

- dostatok vlákniny zmäkčuje stolicu, urýchľuje prechod stolice cez hrubé črevo a dochádza k regulácii vyprázdňovania. Vláknina je však vhodná aj pre ľudí, ktorých trápia chronické hnačky. V tomto prípade funguje naopak, spevňuje stolicu a dodáva jej pevnú konzistenciu. Strava bohatá na vlákninu slúži ako prevencia ochorení ako hemoroidy, rakovina žalúdka, kolorektálny karcinóm, vredy a divertikulitída.

ako hemoroidy, rakovina žalúdka, kolorektálny karcinóm, vredy a divertikulitída. Rozpustná vláknina znižuje LDL (low density) cholesterol . Funguje to tak, že ho na seba mechanicky naviaže a pri vylučovaní sa cholesterol spolu s vlákninou dostávajú z tela preč. Vplyv vlákniny na cholesterol však nie je veľmi výrazný. V kontrolovaných štúdiách sa dokázalo, že konzumácia 2 - 10 gramov vlákniny denne zníži hodnoty LDL cholesterolu o 2.2 mg/dl a celkového cholesterolu o 1,7 mg/dl.

(low density) . Funguje to tak, že ho na seba mechanicky naviaže a pri vylučovaní sa cholesterol spolu s vlákninou dostávajú z tela preč. Vplyv vlákniny na cholesterol však nie je veľmi výrazný. V kontrolovaných štúdiách sa dokázalo, že konzumácia 2 - 10 gramov vlákniny denne zníži hodnoty LDL cholesterolu o 2.2 mg/dl a celkového cholesterolu o 1,7 mg/dl. Predpokladá sa, že vláknina má aj protizápalové a antihypertenzívne účinky .

. Rozpustná vláknina je taktiež vhodná pre ľudí s cukrovkou, pretože pomáha znižovať hladiny cukru v krvi. Nárast hladiny cukru po konzumácii sacharidov v kombinácii s vlákninou nie je taký rapídny, ako keď sa konzumujú samotné cukry.

Ak sa snažíte schudnúť , vláknina má svoje nezastupiteľné miesto vo vašom jedálničku. Jedlo bohaté na vlákninu vás zasýti na dlhšiu dobu , tým pádom budete jesť menej. Vo väčšine prípadov sú jedlá s vysokým obsahom vlákniny nízko až stredne kalorické.

, vláknina má svoje nezastupiteľné miesto vo vašom jedálničku. Jedlo bohaté na vlákninu vás , tým pádom budete jesť menej. Vo väčšine prípadov sú jedlá s vysokým obsahom vlákniny nízko až stredne kalorické. Vláknina je potravou pre črevné baktérie, ktoré slúžia ako telu vlastné probiotiká. A keďže sa väčšina zložiek potravy zmetabolizuje a dostane do krvného obehu skôr ako príde do čreva, vláknina je pre tieto prospešné baktérie často jedným z najdôležitejších zdrojov energie. Posilnením črevnej mikrobioty následne zlepšuje fungovanie imunitného systému. Zloženie a stav čriev má dokonca preukázateľný vplyv aj na vašu psychiku.

Koľko vlákniny je potrebné denne konzumovať?

Vek Ženy Muži dospelí nad 51 rokov 22,4 gramov 28 gramov dospelí 31 - 50 rokov 25,3 gramov 30,8 gramov dospelí 19 - 30 rokov 28 gramov 33,6 gramov dospievajúci 14 - 18 rokov 25,2 gramov 30,8 gramov školáci 9 - 13 rokov 22,4 gramov 25,2 gramov deti 4 - 8 rokov 16,8 gramov 19,6 gramov batoľatá 1 - 3 roky 14 gramov 14 gramov

Predpokladá sa, že slovenská populácia neprijíma dostatok vlákniny. V rebríčkoch konzumácie ovocia a zeleniny sa spomedzi všetkých európskych štátov objavujeme na posledných miestach. Zároveň sa u nás nadmieru vyskytujú kardiovaskulárne ochorenia, obezita, cukrovka a rakovina tráviaceho traktu. Všetky tieto ochorenia radíme medzi civilizačné choroby, ktorých prevenciou je hlavne kvalitná strava, vrátane vlákniny.

Dennú doporučenú dávku vlákniny neprekračujte. Pri konzumácii viac ako 70 g vlákniny denne by sa mohli objaviť tráviace ťažkosti, ako napr. kŕče, nafukovanie, plynatosť, znížená chuť do jedla prípadne zápcha. Nadmerné množstvá vlákniny v strave alebo výživových doplnkoch by tiež mohli brániť vstrebávaniu dôležitých vitamínov ako vápnik, magnézium a zinok.

Vláknina v jedálničku

Teraz, keď už poznáte všetky benefity konzumácie vlákniny, si povieme niečo o tom, ako ju dostať do bežnej stravy.

Zdroje vlákniny:

Potravina Porcia Množstvo vlákniny Celozrnné cestoviny 1 pohár 7,9 g Neošúpaná mrkva 1 pohár 6,9 g Fazuľa 100 g 6,5 g Kukurica 1 stredne veľký šúľok 5,9 g Ovsené vločky ½ pohára 4,5 g Celozrnný keks 2 keksy 4,2 g Brokolica 1 pohár 3,8 g Šošovica 100 g 3,7 g Sladké zemiaky so šupkou 1 pohár 3,7 g Hnedá ryža 1 pohár 2,7 g Mandle 30 g (25 mandlí) 2,6 g Sušené marhule 30 g (5 marhulí) 2,5 g Celozrnný chlieb 1 krajec 2,4 g Banán 1 2,3 g Jablko 1 2,2 g Psyllium 1 polievková lyžica 2,1 g Popcorn 1 pohár 1,2 g

Ak chcete prijať dostatok vlákniny, sústrediť by ste sa mali hlavne na rastlinnú potravu, ktorá by mala tvoriť väčšinu vášho jedálnička. Vyberajte si celozrnné pečivo a cestoviny, ktoré sú na obsah vlákniny bohatšie v porovnaní s pečivom a cestovinami z bielej múky. Výborné zdroje vlákniny sú aj prílohy ako ryža, pohánka, quinoa, jačmeň a proso. Na internete je veľa zdravých receptov a existuje veľa možných kombinácií, ako si tieto jedlá pripraviť tak, že budú chutné a zároveň zdravé. Dôležitá je aj konzumácia zeleniny (minimálne 5 kusov zeleniny denne) a ovocia (aspoň 2 kusy ovocia denne).

Psyllium

Psyllium (skorocel indický, Plantago ovata) je prírodná, vo vode rozpustná vláknina, ktorá sa môže konzumovať aj dlhodobo. V žalúdku tvorí gélovitú hmotu, ktorá zväčší svoj objem až 40x. Preto po konzumácii psyllia nebudete pociťovať hlad. Medzi ďalšie benefity pravidelného užívania psyllia patrí regulácia trávenia, pokles cholesterolu a stabilizovanie hladiny cukru v krvi. Odporúča sa pre ľudí, ktorí nemôžu konzumovať obilnú vlákninu alebo pri chronických zápchach. Psyllium sa užíva 30 minút pred jedlom, alebo po jedle. Zmes sa rozmieša vo vode alebo džúse a následne sa vypije. Psyllium si môžete pridať aj do jogurtu, pudingu alebo kaše. Nezabúdajte však vždy vypiť dostatok vody, ktorá je nevyhnutná pre správne fungovanie psyllia v črevách. Psyllium nie je vhodné pre deti do 6. rokov. Maximálna denná dávka psyllia je 5 čajových lyžičiek - to je 12.5 gramu.

Záver

Len málo z nás prijíma dostatok vlákniny. Ak chcete zvýšiť denný príjem, sústreďte sa na rastlinnú stravu, ktorá je na rozpustnú aj nerozpustnú vlákninu najbohatšia. Medzi základné benefity vlákniny patrí regulácia trávenia a vyprázdňovania, stabilizácia hladiny cholesterolu a cukrov, podpora črevných baktérii. Vláknina sa odporúča aj ľuďom s nadváhou.