Vďaka prístroju SodaStream ušetríte za tri roky prírodu od 2 500 PET fliaš

Víziou spoločnosti je pomáhať tvoriť svet bez zbytočnej spotreby PET fliaš a plechoviek.

Ilustračné foto. — Foto: SodaStream

Počas uplynulých mesiacov sú na Slovensku top témami zákaz používania jednorazových plastov a zálohovanie fliaš a plechoviek. Od roku 2022 by sa zálohovanie malo stať realitou aj u nás, čo by znamenalo veľký krok v ochrane prírody. Značka SodaStream sa boju s plastmi venuje už od svojho založenia. Vďaka prístroju SodaStream na perlivú vodu môže priemerný človek ušetriť v priebehu troch rokov viac ako 2 500 fliaš.

Aktívny boj proti odpadu

Značka SodaStream sa pridala k veľkému čisteniu oceánov The Ocean Cleanup. „Nemôžeme vyčistiť všetok plastový odpad na planéte, ale každý z nás musí pre to urobiť všetko, čo je v jeho silách. Najdôležitejšie je zaviazať sa zastaviť používanie plastov na jedno použitie,“ povedal CEO spoločnosti Daniel Birnbaum. Ako sa vyjadril, svet potrebuje zmeniť svoje návyky, ktoré vedú k tomuto globálnemu znečisťovaniu. Podľa neho by mal každý zamedziť používaniu plastov na jedno použitie vrátane slamiek, pohárov, tašiek a fliaš. Budúcnosť závisí od prístupu každého jedného človeka. Predstavte si, že počas čistenia oceánu a pláží na ostrove Roatán v Karibiku vyzbieral tím SodaStream za dva dni približne osem ton odpadu. A presne takýto počet odpadkov je hodený do oceánu v priebehu 30 sekúnd...

Myslia ekologicky

Víziou spoločnosti je pomáhať tvoriť svet bez zbytočnej spotreby PET fliaš a plechoviek. Používaním systému SodaStream v priebehu troch rokov ochránite prírodu pred 2 500 plastovými fľašami a plechovkami. Navyše ani bombičky nie sú odpadom. Ak ich miniete, v obchode ich vymeníte za plné. Platíte len cenu plynovej náplne.

Odolné fľaše SODASTREAM

K prístrojom automaticky dostanete odolnú plastovú fľašu, do ktorej si perlivú vodu urobíte a môžete si ju kamkoľvek vziať so sebou. Životnosť fliaš je maximálne tri roky, keďže neustále odolávajú tlaku a časom budú opotrebované. Sú však vyrobené zo zdravotne nezávadného plastu a neobsahujú látku bisfenol A (BPA). BPA je podľa Európskej klasifikácie látok označovaná za škodlivú látku, preto ju od roku 2011 nesmú obsahovať dojčenské fľaše. Najlepšie však urobíte, keď sa vyhnete tejto látke úplne, pretože ovplyvňuje zdravie u detí aj dospelých. Ak chcete byť zero waste, v ponuke je aj alternatíva v podobe sklenenej karafy, ktorá pasuje k prístrojom SodaStream Crystal.

Pozitívny vplyv na peňaženku

Okrem toho, že už nebudete musieť vláčiť ťažké fľaše s vodou, potešíte aj vaše bankové konto. Náklady na prípravu 1 l perlivej vody so systémom SodaStream sú cca 0,11 centov. V prípade, že denne vypijete dva litre balenej vody, ročne ušetríte v priemere 163 eur a stovky plastových fliaš. Čo takto využiť tieto peniaze radšej na krásny víkend na horách s vašou polovičkou?

Viac informácii nájdete na www.sodastream.sk.