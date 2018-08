TASR

Dnes o 15:17 čítanie na minútu 0 zdieľaní Do duálneho vzdelávania sa v Trenčianskom kraji zapojí 304 prvákov

Zmluvy o duálnom vzdelávaní má podpísaných všetkých 20 stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ktorým to umožňuje skladba učebných a študijných odborov.

Ilustračné foto. — Foto: TASR - Martin Baumann

Trenčín 20. augusta (TASR) – Do prvých ročníkov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) by malo od septembra nastúpiť 304 prvákov, ktorí budú študovať v systéme duálneho vzdelávania. Ponuka duálneho vzdelávania je v TSK až pre 403 prvákov.

Ako informovala vedúca odboru školstva a kultúry Úradu TSK Daniela Hilčíková, zmluvy o duálnom vzdelávaní má podpísaných všetkých 20 stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ktorým to umožňuje skladba učebných a študijných odborov. V uplynulom školskom roku sa do duálu zapojilo 68 zamestnávateľov pôsobiacich v kraji.

"Ku koncu júla 2018 bolo do prvého ročníka na župných stredných školách zapísaných celkom 3381 prvákov, do osemročných gymnázií 193 žiakov. K rovnakému dátumu bolo v kraji uzatvorených 304 nových učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania, pričom ponuka na nasledujúci školský rok je 403 miest. Ambíciou TSK je túto ponuku naplniť a k doterajším viac ako 600 uzatvoreným zmluvám by tak mohlo pribudnúť ďalších až do 400, čím by TSK v školskom roku 2018/2019 prekročil počet 1000 učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania,” uviedla Hilčíková.

Najväčší záujem v duálnom vzdelávaní je o študijný odbor mechanik nastavovač, mechanik – mechatronik a mechanik strojov a zariadení. Najviac nových učebných zmlúv zo všetkých krajských stredných škôl podpísali budúci prváci v Strednej odbornej škole strojníckej v Považskej Bystrici.