Bratislava 20. augusta - Máte doma tínedžera? Je čas na vlastný účet

Naučí ho finančnému plánovaniu.

Bratislava 20. augusta (OTS) - Banky dnes ponúkajú množstvo produktov pre deti a tínedžerov. Časy, keď si naše ratolesti sporili do prasiatka a vreckové nosili v peňaženke, sú už minulosťou. Richard Modrák, odborník na financie z PARTNERS GROUP SK radí rodičom, prečo je dôležité, aby mal tínedžer svoj vlastný účet. Nie je to žiadna frajerina pred spolužiakmi, osobný bankový účet ho naučí lepšie hospodáriť s peniazmi a pomôže mu lepšie sa orientovať vo svete financií v dospelosti.

Vreckové, peniaze na narodeniny, šibačky, či odmena za domáce práce alebo dobré vysvedčenie, to sú „príjmy“ vašich detí. Kedy je ten správny čas, aby si ich prestali odkladať do prasiatka a stali sa vlastníkom bankového účtu? „Na začiatok je dôležité naučiť dieťa základným princípom ako hospodáriť s peniazmi, napr. práve formou domácej pokladničky. Akonáhle dieťa ovláda základy matematiky, môžu už rodičia uvažovať nad samotným účtom. Optimálne je začať postupne na začiatku školskej dochádzky. Dieťa v tínedžerskom veku je však určite pripravené na svoj prvý účet,“ odporúča Richard Modrák z PARTNERS GROUP SK. Zároveň zdôrazňuje, že ak má dieťa svoj účet a peniaze, a niekto ho naučí s nimi narábať, tak získa cenné skúsenosti a zručnosti do života a bude sa ľahšie orientovať v reálnom svete financií. Zároveň mu rodič prejavuje určitú dávku dôvery a dáva mu priestor na to, aby bol zodpovedný.

KTORÝ ÚČET VYBRAŤ?

Rodičia majú viacero možností, po akom produkte siahnuť. Niektoré banky majú účty pre deti naviazané priamo na účet rodičov, iné ponúkajú takéto účty aj samostatne. „V ponuke sú účty pre deti s poplatkom, alebo úplne bez poplatku. Existujú napríklad tiež účty fungujúce len za účelom sporenia, či účty s balíčkom určitých služieb, napr. internetbanking, bankovou kartou, cestovným poistením a podobne. Banky lákajú detských „klientov“ na karty s rôznymi grafickými prevedeniami, dokonca je možné mať aj kartu s ľubovoľným vlastným motívom,“ vysvetľuje Richard Modrák. Dôležitejšie ako super vyzerajúca karta je však nastavenie účtu. Napríklad niektoré banky ponúkajú k detskému účtu alebo karte poistenie straty dokladov a osobných vecí, prípadne aj úrazové poistenie. „Odporúčame vybrať si taký účet, kde nielen vedenie účtu, ale aj platby v obchode a výbery z bankomatu sú bezplatné,“ radí odborník.

ÚČET AKO NÁSTROJ FINAČNÉHO VZDELÁVANIA

Dôležité je od začiatku dieťaťu vysvetliť účel založenia účtu. To znamená, prečo má mať svoj účet, ako ho používať a nie v akej banke je založený, prípadne podľa toho, ktorá banka má akú reklamu. „Dôležité je naučiť dieťa základné princípy finančnej gramotnosti, ako je zostavenie a stráženie si osobného rozpočtu, naučiť sa šetriť, vedieť si zrátať koľko a na čo potrebuje a naučiť sa plánovať so svojimi financiami,“ odporúča Richard Modrák. Vaša ratolesť by sa mala naučiť používať kartu, a to nielen po technickej stránke, ale hlavne efektívne. Odborníci upozorňujú, že akonáhle dieťa začne používať kartu (všeobecne to platí aj pre dospelých), má potrebu míňať viac. Jednoducho platby kartou sú jednoduchšie a menej emotívne, ako keď platíme v hotovosti. Týmto štádiom si musí každý prejsť a je dôležité usmerniť využívanie karty od samotného začiatku.