Dnes o 13:33 Nechajte si doviezť tovar za 0 € – Dni dopravy zdarma sa začali

— Foto: Heureka

Bratislava 20. augusta (OTS) - Všetko, čo ste si ešte neobjednali, a chceli, vám dnes môže byť doručené úplne zadarmo. Nechajte si priniesť tovar bezplatne kamkoľvek počas letných Dní dopravy zdarma. Tie potrvajú od pondelka 20. augusta 12:00 hod. do stredy 22. augusta 23:59 hod.

Bratislava 20. augusta – Tri dni, počas ktorých si môžu Slováci nechať doniesť tovar zadarmo až ku dverám uviedla Heureka prvýkrát na Slovensku pred Vianocami v roku 2014. Po pozitívnych ohlasoch verejnosti i e-shopov sa Dni dopravy zadarmo rozhodla zopakovať aj v lete. Na jeseň takto Slováci ušetrili na poštovnom vyše 271-tisíc eur.

„Dni dopravy zdarma sme sa rozhodli usporiadať aj v lete, a to na základe spätnej väzby e-shopov. Pre e-shopy je to jedna zo skúšok na blížiacu sa sezónu a pre zákazníkov zas príjemná možnosť, ako si v lete nakúpiť hoci aj z dovolenky,“ uviedol manažér zákazníckeho servisu Heureka.sk Jan Kriegel. Do akcie je aktuálne zapojených viac ako 310 e-shopov z rozmanitých oblastí.

Partnerom pre letné Dni dopravy zdarma na Slovensku sa stala spoločnosť DPD. Do akcie sa môžu zapojiť iba e-shopy s certifikátom Overené zákazníkmi a musia ponúkať jeden druh dopravy až domov zdarma. Platí pre objednávky nad 15 €. Všetky informácie o zapojených e-shopoch a celej akcii sú dostupné na webe akcie www.dendopravyzdarma.sk.