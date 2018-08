Dominika Dobrocká

Dnes o 14:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Toto je hrdinka týždňa: Policajtka bez váhania nakŕmila zanedbané cudzie dieťa v nemocnici

Obetavej policajtke neprekážal smrad ani špina. Za tento čin si vyslúžila obrovský obdiv.

— Foto: Facebook/Marcos Heredia, Facebook/Cele Ayala

BUENOS AIRES 20. augusta - Argentínska policajta Celeste Ayalaová sa po svojom zákroku stala ozajstnou hrdinkou. Všetko však začalo úplne nevinne a to bežným príchodom do práce, konkrétne do služby v Detskej nemocnici Sister Maria Ludovica v Buenos Aires. V jednom okamihu sa v nemocnici zjavilo podvýživené dieťatko, ktorého matka mala evidentne problém sa oň postarať. Ako sa vyjadrili zamestnanci, vraj smrdelo a bolo celé špinavé. Dieťa plakalo, nedokázalo sa utíšiť a všetkým naokolo naznačovalo, čo mu naozaj chýba. Všimla si to aj Celeste a okamžite zasiahla. „Všimla som si, že bolo hladné. Preto si dávalo ruky do úst. Požiadala som preto, že si ho vezmem do náručia a nadojčím ho,“ spomína žena bez predsudkov. Celeste totiž vôbec neprekážalo, že je bábätko ušmudlané. Práve naopak, keď situáciu sledovala, veľmi ju to zasiahlo.

Pri intímnej situácii, akou dojčenie bezpochyby je, odfotil obetavú policajtku jej kolega, ktorý záber následne zverejnil. Ten sa okamžite stal hitom, veď doposiaľ si vyslúžil cez 110 tisíc zdieľaní. „Chcem zverejniť krásne a obrovské gesto lásky, ktoré si dnes vykonala pre toto malé dieťa. Nepoznala si ho, no zachovala si sa ako matka. Nezaujímalo ťa, či bolo špinavé alebo smrdelo, ako to opisovali zamestnanci nemocnice. Úžasná kolegyňa,“ napísal k fotografii jej zhotoviteľ.

Miestny hasičský útvar, ktorého súčasťou je aj Celeste, jej vyslovili podporu. „Chceme zablahoželať dobrovoľnej hasičskej kadetke Celeste Ayalaovej, ktorá včera pracovala ako policajtka a počas svojej služby v nemocnici dojčila neznáme bábätko, ktoré veľmi plakalo,“ vyjadrili sa hasiči. Nezabudli dodať, že takéto činy ich napĺňajú pýchou a motivuje ich to ešte usilovnejšie spolupracovať s miestnymi. Celeste si vyslúžila aj obrovské množstvo krásnych slov od cudzích ľudí. „V rýchlom a pomýlenom svete je tu takýto jednoduchý čin lásky a veľkorysosti. Celeste Ayalaová ako matka vás pozdravujem,“ znel jeden z pomedzi viac ako 150-tisíc komentárov.