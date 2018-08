TASR

Dnes o 12:21 čítanie na minútu 0 zdieľaní Zrekonštruovaný futbalový štadión v Nitre čaká na kolaudáciu

Podľa primátora Nitry Jozefa Dvonča má štadión všetky vyjadrenia inštitúcií, na základe ktorých mohlo byť vydané rozhodnutie o predbežnom užívaní.

Na archívnej snímke rekonštrukcia futbalového štadióna FC Nitra 25. júla 2018. — Foto: TASR/Henrich Mišovič

Nitra 20. augusta (TASR) – Kompletne zrekonštruovaný futbalový štadión v Nitre by mal byť v krátkom čase skolaudovaný. Podľa primátora Nitry Jozefa Dvonča má štadión všetky vyjadrenia inštitúcií, na základe ktorých mohlo byť vydané rozhodnutie o predbežnom užívaní. "Prebieha kolaudačné konanie, nie je to krátky proces. Bolo vydané predbežné opatrenie a v krátkom čase by mal byť štadión skolaudovaný," povedal Dvonč.

Celkové náklady na rekonštrukciu nitrianskeho futbalového štadióna dosiahli takmer osem miliónov eur. "Futbalový zväz zaplatil tribúny za 2,4 milióna eur, v rámci Európskeho mesta športu 2018 sme získali dotáciu od vlády vo výške 1,5 milióna eur. Zvyšok riešime cez Nitriansku investičnú spoločnosť, so súhlasom mestských poslancov bol prijatý úver," uviedol k financovaniu rekonštrukcie primátor.

Modernizácia štadióna sa začala v januári tohto roka. Súčasťou projektu bola rekonštrukcia hlavnej i vedľajších tribún, nový vyhrievaný trávnik, rozvody vnútroareálových sietí, vybudovanie ciest a chodníkov, parkovacích miest i rekonštrukcia hlavnej budovy vrátane opravy strechy. Realizáciu rekonštrukčných prác zabezpečovala mestská firma Nitrianska investičná, s. r. o.

Po rekonštrukcii pribudol na štadióne kamerový a turniketový systém. Modernizáciou prešli aj šatne pre hráčov, priestory pre rozhodcov, delegátov a novinárov. Pre fanúšikov bude k dispozícii širší výber bufetov a občerstvenia. "Štadión spĺňa podmienky tretej kategórie UEFA. Po rekonštrukcii má kapacitu 7480 miest, všetky sedadlá sú na sedenie. Počet miest je dodržaný, išlo sa podľa projektovej dokumentácie," potvrdil primátor.

Investičná akcia bola podľa prednostu Mestského úradu v Nitre Igora Kršiaka dlho pripravovaná a konzultovaná so Slovenským futbalových zväzom. Návrh na realizáciu projektu rekonštrukcie a modernizácie futbalového štadióna v Nitre schválilo Mestské zastupiteľstvo v Nitre v apríli 2015.