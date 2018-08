TASR

Agüero hetrikom zničil Huddersfield, United doplatili na chyby

Agüero sa blysol dvoma gólmi už v 1. polčase, najprv si súperovu obranu vychutnal oblúčikom a potom v 35. minúte potrestal chybu brankára Hamera. Hetrik zavŕšil v 75. minúte po centri Mendyho.

Futbalista Manchesteru City Sergio Agüero. — Foto: TASR/AP

Londýn 20. augusta (TASR) - Diametrálne odlišné výkony predviedli v 2. kole anglickej futbalovej Premier League manchesterské veľkokluby. Kým majster City deklasoval doma Huddersfield Town 6:1, vicemajster United zaváhal na pôde Brighton & Hove Albion, odkiaľ si odniesol prehru 2:3.

Pod hladký triumf "Citizens" sa podpísal hetrikom Sergio Agüero, do listiny strelcov sa zapísali aj Gabriel Jesus a David Silva, v závere si dal vlastný gól Holanďan Terence Kongolo. Pre Agüera to bol už 13. hetrik v drese City. "Nikdy som ho nevidel hrať v takej forme, akú má teraz. Hral na najvyššej úrovni, dal tri góly, no nejde iba o ne. Vytváral si šance, rozdával prihrávky, neustále zamestnával súpera svojím pohybom a veľmi dobre si rozumel v útoku s Gabrielom Jesusom," chválil argentínskeho kanoniera tréner Manchestru City Pep Guardiola.

Agüero sa blysol dvoma gólmi už v prvom polčase, najprv si súperovu obranu vychutnal skvostným oblúčikom a potom v 35. minúte potrestal veľkú chybu brankára Hamera. Hetrik zavŕšil v 75. minúte po nezištnom centri Benjamina Mendyho. "Hetrik číslo 13? Wow," reagoval muž zápasu. "Som veľmi šťastný za každý jeden hetrik, no najdôležitejšie je pre mňa víťazstvo. Už pred tretím gólom som mal dve či tri dobré šance, ktoré som nepremenil a myslel som si, že mi už nebude hetrik súdený. No nakoniec som ešte raz skóroval. Snažím sa zakaždým tvrdo trénovať a keď dostanem šancu na ihrisku, chcem vydať zo seba to najlepšie," citovala Agüera agentúra DPA.

Zverenci Pepa Guardiolu tak majú na konte plný počet šesť bodov, rovnako ako Chelsea, Tottenham, Bournemouth a Watford, ktorý si v nedeľu poradil s Burnley 3:1. Iba na troch bodoch zostali po zakopnutí s Brightonom hráči Manchestru United. "Červeným diablom" nevyšiel najmä prvý polčas, po ktorom prehrávali 1:3. Korigujúci gól Paula Pogbu v 94. minúte už prišiel príliš neskoro. Domáci boli strelecky efektívni, potrestali takmer každú chybu favorita v obrane. "Dopustili sme sa neuveriteľných chýb v kľúčových momentoch, ktoré nás 'zabili'. Najmä pri treťom góle. Za stavu 1:2 sme sa snažili nájsť pozitívny impulz, no ďalší inkasovaný gól nás položil. Náš druhý gól už prišiel neskoro," konštatoval tréner ManUtd Jose Mourinho. "Počas celého týždňa sme sa svedomito pripravovali na tento duel a čakal som, že mužstvo sa ako kolektív ukáže v lepšom svetle. Predviedli sme ale základné chyby, po ktorých bolo vyhrať zápas neuskutočniteľnou misiou," citovali Mourinha britské médiá.