Kristína Jurzová

Dnes o 13:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Slovenským dôchodcom sa už čoskoro zvýšia penzie. Pozrite si, o koľko

Dôchodky porastú. A vypočítať si to môžete aj sami doma.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

BRATISLAVA 20. augusta (Dobré noviny) - Slovenským dôchodcom sa od januára budúceho roku opäť zvýšia penzie. Všetky stúpnu najmenej o 2,6 percenta aktuálnej výmery, no mnohé ešte aj viac. Dobrou správou však je, že dôchodky neporastú iba seniorom.

Systém zvyšovania dôchodkov sa na Slovensku viackrát menil. Po novom sa penzie zvyšujú buď na základe určitého percenta, alebo o stanovenú pevnú sumu, a to v závislosti od toho, čo je pre daného dôchodcu výhodnejšie. Znamená to, že dôchodcovia dostanú dávku buď vyššiu o 2,6 percenta, alebo o 8,70 eur.

Rovnaký systém, avšak s inou valorizáciou, bude platiť aj pri zvyšovaní iných typov dôchodkov – predčasných starobných, invalidných či pozostalostných.

Ako to bude vyzerať v praxi?

Sociálna poisťovňa bude v prípade každého dôchodcu postupovať individuálne. Z aktuálnej sumy penzie sa vypočíta valorizačná hodnota 2,6 percenta, ktorá sa porovná s garantovaným minimom pre daný typ dôchodku.

Predstavte si teda, že starobný dôchodca poberá mesačne minimálny dôchodok vo výške 271,30 eura. Ak by sa mu táto suma navýšila na základe stanoveného percenta, dostal by po novom iba o sedem eur viac. Preto mu v takomto prípade porastie dôchodok o pevnú sumu 8,70 eur, pretože táto suma je vyššia, čo je to pre neho v konečnom dôsledku výhodnejšie.

Percentuálny sadzobník začne Sociálna poisťovňa uplatňovať až od hraničnej sumy 334,70 eur, a to úmerne k výške konkrétnej penzie. Ak teda vezmeme v úvahu, že priemerný slovenský dôchodok sa pohybuje na úrovni 450 eur, po novom by mal narásť o necelých 12 eur.

Zvyšovanie dôchodkov v roku 2018 Foto: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

„Pre valorizáciu v roku 2019 sa tak uplatní prakticky ten istý model, aký sa využil v tomto roku. Kým však teraz v januári dostala napríklad väčšina starobných dôchodcov k penzii napevno pridanú tohtoročnú minimálnu garanciu 8,40 eura, na budúci rok sa situácia zmení – výrazná časť, až okolo 80 percent z nich, získa viac ako 8,70 eura, ktoré majú byť garantované po novom,“ uviedol pre Pravdu štátny tajomník ministerstva práce Ivan Švejna (Most-Híd).

Dôchodcovská inflácia

Nový percentuálny sadzobník pri zvyšovaní dôchodkov vyplýva z takzvanej zvyšujúcej sa dôchodcovskej inflácie, ktorá odráža to, ako rástli ceny tovarov a služieb, ktoré využívajú penzisti. Tá sa vlani pohybovala na úrovni 0,8 percenta, no za prvý polrok 2018 sa podľa Štatistického úradu vyšplhala na spomínaných 2,6 percenta. Znamená to, že penzisti napríklad v obchodoch platili viac, a preto sa im aj zvýšia dôchodky.

Sociálna poisťovňa bude každého dôchodcu o zmenách informovať v januári poštou, a to niekoľko dní pred vyplatením mesačnej sumy. To znamená, že dôchodcovia o nové penzie nemusia žiadať.

Súčasný systém vyplácania dôchodkov však nie je definitívny a zmeniť sa môže už v roku 2021, keď rezorty práce a financií budú opäť analyzovať, či je takéto financovanie udržateľné pre štátny rozpočet.