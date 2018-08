TASR

Včera o 21:29 čítanie na minútu 0 zdieľaní V zápase Trenčína a DAC padlo šesť gólov.

Väčšina gólov sa pritom zrodila v druhom polčase, po prvom viedla Dunajská Streda 1:0.

Trenčan Jakub Paur (vľavo) a hráč Dunajskej Stredy Ľubomír Šatka v zápase 5. kola futbalovej Fortuna ligy AS Trenčín - FC DAC 1904 Dunajská Streda, 19. augusta 2018 v Myjave. — Foto: TASR

Myjava 5. augusta (TASR) - V dueli medzi Trenčínom a Dunajskou Stredou nebola núdza o akciu.

AS Trenčín - DAC Dunajská Streda 3:3 (0:1) Góly: 51. a 56. Mance, 81. Ubbink - 30. Huk, 70. Herc, 87. Bayo, ŽK: Ubbink, Šulek, Skovajsa, Sleegers, Bukari - Šimčák, Kalmár, Huk, Koštrna. Rozhodovali: Očenáš – Štrbo, Chládek, 964 divákov. Trenčín: Šemrinec - Skovajsa, Lawrence, Mašovič, Šulek - Zubairu - Ubbink, Paur (68. Čatakovič) - Sleegers, Umeh (46.), Bukari Dunajská Streda: Jedlička - Šimčák (41. Záhumenský, 85. Bilenkyi), Koné (60. M. Vida), Šatka, Koštrna - Herc, Huk, Kalmár - Pačinda, Bayo, K. Vida

Na Kopaniciach sa hral zaujímavý ligový futbal. Prvú šancu mal v 3. minúte nebezpečne strieľajúci Pačinda, ale gól mohli dať Trenčania, no Skovajsova strela v 9. minúte trafila len spojnicu brány DAC. Po štvrťhodine si nabehol do veľkej šance Paur, ale Jedlička jeho strelu vyrazil. V 27. minúte zmaril Jedlička ďalšiu veľkú šancu Sllegersovi a po polhodine išiel do vedenia DAC.

Koštrna vnikol do šestnástky a z druhej vlny našiel na strede dobre nabiehajúceho Huka, ktorý otvoril skóre. Tréner AS Moniz šetril viacerých hráčov, ale do druhého polčasu poslal chorvátskeho kanoniera Manceho. Ten sa mu odvďačil dvoma gólmi v 51. a 56. minúte, najprv nekompromisne po krížnom centri do šestnástky prepálil Jedličku a potom sa šikovne presadil aj z úniku.

DAC vyrovnal v 70. minúte, keď Herc pohotovo z ostrého uhla prestrelil Šemrinca. V 81. minúte opäť viedol Trenčín. Ubbink sa pri priamom kope kuriózne pošmykol, napriek tomu dal gól, keď Jedlička nečakal strelu na jeho stranu. Gólová prestrelka v Myjave však pokračovala a DAC vyrovnal v 87. minúte vďaka útočníkovi Bayovi z Pobrežia Slonoviny, ktorý hlavou po centri Kalmára z jedenástkového bodu prekonal Šemrinca.