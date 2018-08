TASR

Slovan zvíťazil na ihrisku súpera

Aktéri ponúkli pod Čebraťom peknej návšteve zaujímavý a vzrušujúci futbal.

Ilustračné foto. — Foto: TASR - Marko Erd

Ružomberok 19. augusta (TASR) - Slovan o svojom víťazstve proti Ružomberku rozhodol v druhom polčase.

MFK Ružomberok – Slovan Bratislava 0:2 (0:0) Góly: 76. Apau, 79. Šporar. Žlté karty: Kostadinov, Urdinov – Čavrič. Vylúčení: 33. Kostadinov (po 2. ŽK) – 39. Čavrič (po 2. ŽK). Rozhodoval: Marhefka – 2486 divákov. Ružomberok: Macík – Čurma, J. Maslo, Twardzik, Urdinov – Qose (46. Jonec), Takáč – Daniel, Kostadinov, Gál-Andrezly – Tandir (80. Gerec) Slovan: Greif – Apau, Saláta, Bajrič, Božikov – De Kamps – Čavrič, Dražič (90. Cmiljanič), Holman (63. Savičevič), Moha (84. Hološko) – Šporar

Aktéri ponúkli pod Čebraťom peknej návšteve v prvom polčase zaujímavý a vzrušujúci futbal. V 15. min Saláta za pravým krajom bratislavského "veľkého vápna" fauloval Kostadinova a po priamom kope Daniela, Kostadinov zblízka hlavičkoval do rúk Greifa. Vzápätí sa Urdinov sólovo predral takmer až pred brankára "belasých", no v sľubnej pozícii sa ku koncovke nedostal.

V 33. min Kostadinov po faule na Holmana uvidel druhú žltú kartu a zároveň červenú, čiže od tohto momentu sa začala presilovka Slovana, ktorý začal vpredu hrýzť. V 35. min Holman natiahol Macíka, ktorý jeho krížny pokus vytesnil spod brvna. V 38. Božikovu hlavičku kryl Macík a o chvíľu ho zase preveril Moha.

V 39. min sa skončila početná prevaha hostí, Čavrič za odplácanie "vyfasoval" druhú kartu žltej farby a nasledoval pod sprchy Kostadinova. V 43. min Greif vo výbornej pozícii vychytal Gála-Andrezlyho. V nadstavenom čase prvého dejstva ešte Macík reflexívne vyboxoval delovku Holmana.

Po zmene strán trošku ofenzívna aktivita na určitý čas na oboch stranách vyprchala. Prvý vzruch prišiel až v 63. min, keď Gál-Andrezly po vydarenom brejku ľavačkou napálil loptu Greifovi do hrude. V 69. min bol Savič zblízka veľmi blízko ku gólu, keď Macík v poslednej chvíli vytlačil loptu na brvno a od neho sa odrazila tesne pred bránkovú čiaru. A zápas zase dostal grády.

V 76. min Savičevič potiahol loptu do ružomberskej šestnástky, ako na podnose ju posunul do "gólovky" Apauovi a ten presne trafil pravý dolný kút – 0:1. O tri minúty Slovan udrel druhýkrát, Mohov priamy kop Macík len vyrazil a Šporar dorazil loptu do siete. V 84. min Gerec ešte mohol stretnutie zdramatizovať, ale hlavou minul cieľ.

David Holoubek, tréner Ružomberka: "Vstup do stretnutia sme mali trošku lepší ako súper. Potom sme dostali úplne zbytočnú červenú kartu, ktorá zápas ovplyvnila. Ak chceme hrať vyrovnaný zápas s takým súperom ako je Slovan, musíme byť v poli desiati. Nemôžeme sa nechať takto hlúpo vylúčiť a všetci hráči musia podať nadpriemerný výkon, čo sa nestalo."

"Možno sme pôsobili sympatickým dojmom, že sme behali. Súper je veľmi kvalitný, my sa mu s naším kádrom nemôžeme rovnať. Všetci hráči by museli zahrať výborne. Slovanu gratulujem, myslím si, že vyhral zaslúžene."

Martin Ševela, tréner Slovana: "Pre nás bolo dôležité, aby sme zachytili úvod stretnutia, pretože vo štvrtok sme vo Viedni hrali ťažký zápas, ktorý nám nevyšiel. Aj naladenie do tohto ligového duelu bolo dôležité. Súper mal na začiatku viac z hry, boli tam nejaké náznaky šancí. My sme sa mu postupne vyrovnali. Potom sa hra rozkúskovala červenými kartami. V poli sa hralo deväť na deväť, bolo viac priestoru."

"Cez prestávku bol v kabíne aj zvýšený hlas, lebo sme potrebovali dať do tímového výkonu ešte väčšie srdce. V druhom polčase sme my boli efektívnejší, príležitosti mali aj domáci. Prišli sme si pre víťazstvo, ktoré nás samozrejme teší. Navyše neinkasovali sme ani gól."