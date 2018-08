TASR

Včera o 20:59 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Na MEJ23 vo finále päť slovenských lodí

Soňa Stanovská sa v kajaku medzi juniorkami pokúšala opäť preniknúť, tak ako v kanoe, na stupeň víťazov.

Čunovo 19. augusta (TASR) - Na ME juniorov a kategórie do 23 rokov v Čunove sa v nedeľu predstavilo vo finále päť slovenských slalomárov na divokej vode. Opäť útočili na medaily, siahala na ňu aj juniorka Soňa Stanovská v kajaku, skončila však až šiesta.

Finálový blok sa oneskoril, súťažná jury hneď prvé preteky v K1 junioriek prerušila po tom, čo musela upravovať 13-tu bránku. Britka Nikita Setchelová, ktorá postúpila ako posledná desiata, jazdu opakovala, nastúpila na ňu úplne nakoniec a ako jediná zajazdila čisto s časom, ktorým si vybojovala zlato.

Soňa Stanovská sa v kajaku medzi juniorkami pokúšala opäť preniknúť, tak ako v kanoe, na stupeň víťazov. Na júlových MSJ v talianskej Ivrei sa jej to s bronzom v kanoe a striebrom v kajaku podarilo, no v Čunove po dotykoch bránok 3, 4 i na poslednej 21-ke už nie.

"Hneď som 'ťukla' tretiu a štvrtú bránku z nepozornosti. Ale počula som, že mám najrýchlejší medzičas, tak som to hnala dopredu, kde sa dalo pádlovať som sa snažila šprintovať. Pod mostom však prišla najväčšia chyba. Ale bola som dvakrát vo finále, ja som spokojná," povedala Stanovská.

O medailu bojovala aj Lucia Murzová, v semifinále tretia (103,98), no ani ona nemohla byť s jazdou spokojná. Po dotykoch bránok 9, 10, 11 a 21 nazbierala až osem sekúnd penalizácie.

V nedeľu sa predstavilo vo finále päť slovenských lodí, päť ďalších sa medzi elitu neprepracovalo. Sklamanie zažili v semifinále singlisti do 23 rokov. Ani jeden do finále z trojice nepostúpil a najmä obhajca titulu Marko Mirgorodský nenaplnil postavenie jedného z najväčších favoritov na zlato. Až dvakrát sa dotkol bránok s číslami 17 a 21, dovtedy bol na medzičasoch najrýchlejší.

"Ťažko sa mi hovorí, skočil som loďou do 21. bránky a bolo tam málo vody, zabral som o dno, podobne som dopadol aj pri predchádzajúcej chybe. Na jazdu som sa tešil, mrzí ma to, chcel som zajazdiť len dobrú jazdu, čo by určite stačilo na postup a vo finále vydať zo seba všetko."

V singloch juniorov sa podarilo Španielovi Travemu pozoruhodné double, keď zvíťazil rovnako ako v sobotu v kajaku. Slovenskú výpravu však oveľa viac zaujímal kajak žien do 23 rokov, až s trojicou lodí vo finále. Simona Maceková ukázala obojživelnosť aj v sobotu vo finále singlistiek, skončila siedma, v kajaku však vynechala 5. bránku a bolo po nádejach.

Michaela Haššová stratila šance na medailový prienik hneď v úvode, jazdu úplne pokazila a navyše aj ona sa dvakrát nevyhla 50-sekundovej penalizácii na 7. a 17. bránke. Piata bránka sa stala osudnou pre Elišku Mintálovú, taktiež s 50-sekundovou penalizáciou, vynechala aj 17-tu a uzatvorila neradostnú finálovú bilanciu Sloveniek, dovedna až s piatimi vynechanými bránkami.

"Neviem, čo k tomu dodať. Konečne som dala dobre kombináciu 3. a 4. bránky, ale následne prišla chyba a bolo po všetkom. Na jednej strane je výhoda, že vodu dobre poznáme, na druhej je na nás aj tlak a po tom to môže takto dopadnúť," uviedla Mintálová.