TASR

Včera o 19:58 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Michalovské čakanie na tri body trvá kvôli chybám v útoku

Domáci futbalisti chceli na štvrtý pokus získať prvé tohtosezónne víťazstvo a odlepiť sa z dna tabuľky. V prvej štvrťhodine sa ujali vedenia 1:0, ale po polhodine hry bolo vyrovnané.

Na snímke futbalisti MFK Zemplín Michalovce na tréningu počas štartu letnej prípravy na novú sezónu Fortuna ligy 11. júna 2018 v Michalovciach. — Foto: TASR/Roman Hanc

Michalovce 19. augusta (TASR) - Futbal nadštandardnej fortunaligovej akosti priniesol sobotňajší zápas 5. kola medzi Michalovcami a Senicou. Hoci sa zápas skončil nerozhodne 1:1, oba tímy počas neho ukázali veľkú vôľu po víťazstve, ktorú potvrdili viacerými gólovými šancami. Bod za remízu sa po zápase málil obom a hoci bol pre domácich Michalovčanov prvým v sezóne, pred zápasom mysleli na viac.

Domáci futbalisti chceli na štvrtý pokus získať prvé tohtosezónne víťazstvo a odlepiť sa z dna tabuľky. Najmä v prvej štvrťhodine predviedli ofenzívnu smršť, ujali sa vedenia 1:0, ale po polhodine hry bolo vyrovnané. Aj napriek viacerým šanciam na oboch stranách už ďalší gól nepadol.

"Veľakrát sme sa dostali do šestnástky, no tam chýbala presná prihrávka. Neboli sme presní, adresní, loptu sme pri vytváraní šanci ľahko stratili. Súper bol na to pripravený, hrozil nám najmä z brejkov. Útočil v dvojiciach, trojiciach, no bolo to rýchle a mali sme problémy. Nedialo by sa to, keby sme naše útoky zakončili centrom alebo strelou, no určite nie ľahkou chybou," uviedol tréner MFK Zemplín Michalovce Anton Šoltis.

Aktéri predviedli podľa oficiálneho zápisu celkovo 23 streleckých pokusov (11:12), na bránku ich smerovalo 10 (4:6). Najmä šance Seničanov "smrdeli" gólom, hostia často podnikali úniky do otvorenej obrany súpera, no ich veľkou prekážkou bol brankár Matúš Kira. "Už štvrtý zápas mám čo chytať... Tých zákrokov bude asi počas sezóny dosť. Som rád, že som tím podržal, žiaľ, na víťazstvo to nestačilo," poznamenal brankár. Michalovčania sa výkonom, no najmä víťazstvom chceli naladiť na utorňajšiu domácu dohrávku so Žilinou. Víťazstvo sa napokon nekonalo, ich výkon však môže byť prísľubom, hoci si uvedomujú, že zlepšiť musia najmä finálnu fázu.

Na snahu domácich o prvé víťazstvo bolo zvedavých vyše 1300 divákov, zaujímavý zápas by si však zaslúžil aj vyššiu návštevu. Diváci po stretnutí odmenili výkon oboch tímov potleskom. "Sme radi, že to bolo atraktívne, behalo sa hore - dole. Pokiaľ sa na náš futbal dá pozerať, tak som iba rád. Najmä v prvom polčase mali aj Michalovce veľa šancí, takže si myslím, že remíza je spravodlivá. Vyhral by ten, kto by dal druhý gól. Do Michaloviec sme cestovali sedem hodín a sme radi, že sa domov vraciame aspoň s jedným bodom," zhodnotil obranca FK Senica Juraj Kotula.